Kongsberg Discovery, et forretningsområde i Kongsberg Gruppen, kjøper amerikanske Sonatech – et teknologiselskap med over 50 års erfaring fra undervannsakustikk og tette bånd til den amerikanske marinen.

Dette fremgår i en børsmelding tirsdag kveld.

Oppkjøpet styrker Kongsberg Discoverys vekstambisjoner og selskapets tilstedeværelse i det amerikanske markedet.

– Sonatech har et sterkt og solid forhold til den amerikanske marinen. Med vår kombinerte teknologiportefølje og ekspertise vil vi kunne tilgjengeliggjøre flere systemer og produkter for U.S. Navy. Oppkjøpet gir oss en plattform for å ta teknologien vår inn i nye markeder, og forsterker samtidig vår virksomhet i USA, sier adm. direktør, Martin Wien Fjell, i Kongsberg Discovery.



Verdien av transaksjonen er ikke oppgitt og er betinget av nødvendige godkjenninger fra staten.

Strategisk viktig

Sonatech, som har base i Santa Barbara, California, hadde i 2024 inntekter på 32,8 mill. dollar og sysselsetter 110 ansatte.

Selskapet utvikler og produserer skreddersydde enheter og systemer som overfører og behandler akustiske signaler i havet – teknologi som i stor grad brukes i amerikanske marineprosjekter.

Konsernsjef, Geir Håøy, i Kongsberg Gruppen beskriver oppkjøpet som strategisk viktig:

– Kartlegging av havet blir stadig viktigere i lys av globale behov for både sikkerhet og bærekraft. Oppkjøpet av Sonatech passer godt inn i vår teknologiportefølje og våre vekstambisjoner. Det styrker vår posisjon innen både sikkerhet, forskning og bærekraftig forvaltning av marine ressurser, sier Håøy.