ABG: Forsvar driver veksten

Atea vokser raskere enn konkurrentene, og ifølge ABG Sundal Collier er en viktig årsak satsingen mot forsvarssektoren.

– De er leverandør til forsvaret i alle de nordiske landene og Baltikum. For å komme dit må du gjennom en rekke godkjenninger og sikkerhetskrav. Det er ikke hvem som helst som får slippe til, sier analytiker Øystein Elton Lodgaard til Finansavisen.

ABG har kjøpsanbefaling på Atea og trekker frem at selskapet gjør det vesentlig bedre enn mange konkurrenter i IT-bransjen. Ifølge Lodgaard skyldes dette særlig at Ateas kunder innen forsvar og sikkerhet fortsatt investerer tungt, mens etterspørselen fra det private bedriftsmarkedet har avtatt.

– Atea har levert til forsvar og sikkerhetsmyndigheter i mange år. Det krever blant annet sertifiseringer, sikkerhetsklarert personell og en høy grad av leveringssikkerhet. Det gir en viss inngangsbarriere, men ettersom Atea har vært leverandør til sektoren i mange år, er de nå godt posisjonert til å tjene på den utviklingen vi ser innen forsvar, sier Lodgaard.

Tjener på sektorens investeringer

ABG anslår at rundt ti prosent av Ateas omsetning kommer fra forsvarssektoren.

– Det er en mindre del, men det er helt klart at de nå nyter godt av de store investeringene som gjøres i denne sektoren. Dette gjør at de vokser langt raskere enn konkurrentene, sier Lodgaard.

Ifølge Ateas årsrapport har offentlig sektor, særlig forsvar og helse, vært de viktigste vekstdriverne gjennom 2024. Samtidig har selskapet økt investeringene i kompetanse og systemer for sikkerhetsklassifisert drift, som en del av satsingen på kritisk infrastruktur.

Skiller seg ut i tøft marked

– Atea har over 70 prosent av omsetningen fra offentlig sektor, hvor rundt 10 prosent er fra forsvar. Det skiller dem fra mange andre aktører i bransjen, som er mer eksponert mot SMB-markedet. Dermed ser vi at Atea leverer langt bedre vekst enn sammenlignbare selskaper, sier Lodgaard.

ABG peker også på nye offentlige rammeavtaler som en viktig årsak til Ateas solide vekst de to siste kvartalene.

Vurderes som underpriset

ABG estimerer at Atea vil levere et driftsresultat (EBIT) på 308 millioner kroner i andre kvartal, fem prosent over konsensus. For 2025 ligger de tre prosent over markedets snittforventning, med et estimert resultat på 1.427 millioner kroner.

Atea handles nå til 10,8 ganger driftsresultatet, noe som ifølge meglerhuset er 18 prosent lavere enn normalt og 22 prosent under nivået til lignende selskaper.

ABG vurderer nedsiderisikoen som lav, og fastholder kjøpsanbefalingen med et kursmål på 170 kroner.