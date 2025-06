Solkraft inn – kullkraft ut

Kina økte produksjonen av solceller kraftig i mai, med hele 70 gigawatt (GW) levert. Det tilsvarer en økning på 42 prosent fra samme måned i fjor, skriver Arctic Securities i en fersk rapport.

Etterspørselen holder seg sterk, og siden 2019 har den samlede solcelleproduksjonen passert 2.300 GW.

Dersom all denne kapasiteten installeres og driftes som forventet, kan Kinas solkraftproduksjon dekke rundt fire prosent av verdens samlede primærenergibehov. Det illustrerer en viktig trend: Solkraft vokser raskt, men har fortsatt en relativt liten andel av det globale energibildet.

Samtidig viser tallene at kullkraft, som er hovedkilden i Kinas energimiks, kan ha nådd toppen. Etter kraftig vekst i 2023 og tidlig i 2024 har produksjonen flatet ut.

Ifølge Arctic kan kullkraft være på vei inn i det de omtaler som en «terminal decline», en varig nedgang, med mindre økonomien tar seg kraftig opp eller vannkraften svekkes ytterligere som følge av tørke.

Elbiler demper oljebehovet

Utbyggingen av ren energi fortsetter i høyt tempo, spesielt sol og vind, men også vannkraft og kjernekraft.

Samtidig ruller elektrifiseringen av transportsektoren videre.

I mai ble det produsert 1,25 millioner nye energikjøretøy (NEVs) i Kina, en økning på 35 prosent fra året før. Totalt er det nå over 43 millioner slike biler i omløp. Arctic anslår at dette kan ha redusert oljebehovet med mellom 600.000 og 840.000 fat per dag, basert på en beregning på fem til sju fat per kjøretøy i året.

Selv om utviklingen går raskt, er fossile energikilder fortsatt dominerende.

Kull står for 54 prosent av Kinas energiforbruk, mot 26 prosent globalt. Olje utgjør 32 prosent av verdens energibruk og 19 prosent i Kina.