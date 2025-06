Eutelsat har sikret avtale med Frankrike verdt opptil én milliard euro, skriver Financial Times.

Avtalen kommer samtidig som Europa trapper opp kampen mot Elon Musks dominerende satellittnettverk, Starlink.

Avtalen, som ble kunngjort under Paris Air Show torsdag, innebærer at det franske forsvaret skal bruke Eutelsats lavbanesatellitter (LEO) til militær kommunikasjon. Selv om det ikke er offentliggjort hvor mye av milliardbeløpet som faktisk tilfaller Eutelsat, tolkes kontrakten som et klart strategisk signal.

Eutelsats aksje steg over 11 prosent etter kunngjøringen.

Eutelsat vs. Starlink

Europa har lenge vært avhengig av utenlandske satellittsystemer, men i desember skrev Finansavisen om hvordan EU nå satser tungt på å bygge opp sin egen kapasitet.

Gjennom prosjektet Iris2 skal EU og et industrikonsortium ledet av Eutelsat, Hispasat og SES bygge og drifte et nytt satellittnettverk. Planen er å sende opp 290 satellitter i lav og middels jordbane innen 2030, til en samlet prislapp på over 10 milliarder euro.

Starlink har over 7.500 satellitter i drift og har vært avgjørende for Ukrainas forsvarsevne siden krigen brøt ut.

Men at en så viktig tjeneste styres av en amerikansk milliardær, Elon Musk, har skapt uro i flere europeiske hovedsteder. Dette har ført til at spørsmål om sikkerhet, pålitelighet og politisk kontroll har kommet på dagsordenen.

«Iris2 underbygger vår strategiske autonomi og forsvarsevne, fremmer vår konkurranseevne og styrker samarbeidet mellom offentlig og privat sektor», sa EU-kommisjonens generaldirektør for forsvars- og romindustrien, Timo Pesonen, til Financial Times i desember.