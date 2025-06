Finansavisen skrev i går, torsdag, at Yara nå kan gå inn i en periode med økt inntjening. Dette kommer i kjølvannet av noen år med lavere inntjening etter et svært lønnsomt år under energikrisen i 2022.

Aksjen har steget over 30 prosent siden årsskiftet, og handles fredag ettermiddag til rundt 394 kroner aksjen, noe som gjør at markedsverdien igjen er over 100 milliarder kroner. Analytiker Niclas Gehin i DNB Carnegie har kjøpsanbefaling på selskapet og sier følgende:

– Det er mye som går riktig vei for Yara om dagen, samtidig som aksjen kommer fra et veldig lavt nivå, sier analytikeren.

Videre peker analytikeren på at tilbudet av gjødsel globalt er redusert.

– Kina eksporterer langt mindre gjødsel i år enn fryktet, i tillegg er det innført sanksjoner mot Russland. Og nå aller senest har produksjonen i Iran og Egypt stoppet opp, sier Gehin.

Tjener på uroligheter

– Eksport av gjødsel er i praksis eksport av energi, ettersom produksjonen er svært energikrevende. Store deler av verdens produksjon skjer i energirike land, særlig i Midtøsten. Iran alene står for rundt 10 prosent av det globale handelsvolumet, sier analytiker Jeppe Baardseth i Arctic Securities.

Baardseth viser til at ureaprisen i Midtøsten lå på rundt 380 dollar per tonn i slutten av mai, mens den siste kjente handelen ble gjort til 450 dollar. Dette tilsvarer en prisøkning på nesten 20 prosent på kort tid.

Advarer

Analytiker Magnus Rasmussen i SEB er eneste analytiker blant de norske meglerhusene med salgsanbefaling på aksjen. Han har vært skeptisk til aksjen siden han nedgraderte fra kjøp til hold den 25. mars i år, samtidig som han kuttet kursmålet fra 400 kroner til 350 kroner aksjen.

SKEPTISK: «Medvind nå, men ikke for alltid» er tittelen på Magnus Rasmussens nyeste analyse. Foto: Iván Kverme

Nå endrer han altså anbefaling enda en gang, men denne gangen til selg og kommer samtidig med en advarsel i sin nyeste analyse. Han mener Yaras estimerte inntjening i 2026 ikke være tilstrekkelig til å forsvare dagens aksjekurs:

– Vi forventer at kinesisk eksport etter hvert vil ta seg opp igjen, og at produksjonen i Iran gjenopptas. Dette vil presse ureaprisene ned mot kostnadsnivået til marginale produsenter i EU, skriver analytikeren videre.

Rasmussen anslår en inntjening pr. aksje på 43 kroner i 2025, noe han mener kan forsvare dagens aksjekurs. Men for 2026 venter han at inntjeningen pr. aksje faller til 35 kroner, og han setter derfor kursmålet til 355 kroner basert på en inntjeningsmultippel (P/E) på 10, en oppjustering fra tidligere kursmål på 350.