Tyskland planlegger å øke forsvarsutgiftene fra 95 milliarder euro i 2024 til hele 162 milliarder innen 2029, skriver FT.

Målet er å styrke landets militære kapasitet i møte med økende sikkerhetstrusler fra Russland og en uforutsigbar amerikansk alliert.

Av budsjettet skal rundt 8,5 milliarder euro årlig gå til militær støtte til Ukraina. Totalt vil dette løfte forsvarsutgiftene til rundt 3,5 prosent av BNP, langt over NATOs nåværende mål på 2 prosent.

Overgår Frankrike og UK

Med dette tar Tyskland ledelsen blant de store europeiske NATO-landene, og overgår både Frankrike og Storbritannia. Berlin posisjonerer seg for en ny tid med økt europeisk selvstendighet på sikkerhetsområdet.

President Donald Trump har krevd at NATO-land skal bruke opptil 5 prosent av BNP på forsvar. Dette forslaget ventes å få støtte under NATO-toppmøtet i Haag onsdag denne uken.

Frankrike planlegger ifølge avisen å øke forbruket fra 2 prosent til 3–3,5 prosent innen 2030, mens Storbritannia har som mål å nå 3 prosent etter valget i 2029. Tyskland ser ut til å nå disse nivåene flere år tidligere.

Opprustningen skjer samtidig som Tyskland forlater sin tradisjonelle sparelinje. En ny grunnlovsendring åpner for opptil 1.000 milliarder euro i statlig låneopptak over ti år, øremerket forsvar og infrastruktur.

Landet har vært uten budsjett for 2025 siden koalisjonen sprakk i november. Nå arbeider regjeringen for å få vedtatt budsjettene for både 2025 og 2026 innen september.

Kjempeunderskudd

I tillegg til økte forsvarsutgifter øker Tyskland ifølge Financial Times investeringene i infrastruktur med 55 prosent i år, til 115 milliarder euro. Utbygging av jernbane, veier og digital infrastruktur skal finansieres gjennom et særfond på 500 milliarder euro.

Regjeringen lanserer også en skattepakke på 46 milliarder euro for å stimulere næringslivet frem mot 2029. Samlet ventes budsjettunderskuddet å øke fra 33 milliarder euro i fjor til 126 milliarder i 2029.