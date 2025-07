Orkla Home & Personal Care er et godt eksempel på strategien i praksis. Selskapet gikk fra "Transform or Exit" til "Anchor" etter å ha doblet EBITDA, økt EBIT-marginene med 40 prosent og oppnådd kontantkonvertering over 100 prosent. Samtidig ser vi at Orkla Foods faser ut 20 prosent av sortimentet for å forenkle strukturen og skape en mer lønnsom, miks- og volumdrevet vekstmodell. Jotun fortsetter også å levere i verdensklasse, med EBIT-margin på 21,5 prosent og sterk vekst i Midtøsten og Nordøst-Asia.

Et fortsatt sterkt investeringscase

Til tross for den sterke kursoppgangen ser vi fortsatt oppside i aksjen. Dette bygger på videre marginforbedringer og verdiskaping gjennom aktiv porteføljeforvaltning.

Orkla har historisk hatt beskjeden utbyttevekst – fra 2,50 kroner i 2010 til 3,00 kroner i 2023. Nå endres bildet. Vi forventer at det ordinære utbyttet vil øke til nærmere fem kroner fra 2026. I tillegg kommer anslåtte to kroner i ekstrautbytter. Dette tilsvarer en direkteavkastning på rundt seks prosent – attraktivt for et defensivt matvareselskap med markedsverdi over 116 milliarder kroner.

Kepler Chevreux

Vi ser fortsatt flere triggere for kursen gjennom 2025 og 2026, inkludert den varslede IPO-en av Orkla India og videre porteføljejusteringer. Utfordringer i Orkla Foods gjenstår, spesielt rundt volumvekst. Samtidig representerer råvarepriser og valuta fortsatt risiko. IPO-tidspunktet for Orkla India er også usikkert, og ikke alle porteføljeselskaper vil nødvendigvis nå sine mål. Likevel mener vi risikoen er håndterbar og i stor grad reflektert i dagens prising.

Orkla har gått fra passivt konglomerat til styrt investeringsselskap med tydelig kapitaldisiplin og konkrete prestasjonsmål. Den strategiske snuoperasjonen gir allerede resultater, og vi mener det fortsatt er vesentlig oppside igjen. Samtidig er Orkla godt posisjonert som et defensivt matvareselskap med stabil inntjening og rom for økte utbytter – attraktivt i en tid preget av markedsusikkerhet. Kombinasjonen av solid kontantstrøm og fortsatt oppside i restruktureringen gjør Orkla til et godt kjøp for investorer som søker både sikkerhet og vekst.