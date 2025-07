Nedgraderer til selg: – Forlat skuta

I sin nyeste analyse nedgraderer Pareto Securities fra hold til selg, og senker kursmålet marginalt til 297 kroner fra tidligere 300.

Analytikerne Fabian Jørgensen og Marcus Gavelli peker på at selskapet nå er priset for høyt sammenlignet med europeiske forsvarsgiganter, spesielt når man tar hensyn til svakere vekstutsikter i den maritime virksomheten.

Under press

Pareto viser til at Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) implisitt verdsettes til 28x EV/EBITDA for 2027, noe som gir en 67 prosent premie sammenlignet med SAAB og Rheinmetall. Denne premien har blitt ignorert av markedet så langt, trolig fordi Kongsberg Maritime (KM) har vokst nesten like raskt som forsvarssegmentet de siste årene.

«Vi mener markedet har oversett denne premien fordi KM sin årlige salgsvekst (CAGR) på 23 prosent i 2022–2024 har fulgt tett etter KDA sin på 27 prosent, noe som har ført til at markedet har anvendt forsvarsmultipler på Kongsbergs maritime virksomhet», skriver analytikerne.

I Paretos estimater faller denne veksten til 13 prosent for perioden 2025–2027. Til sammenligning forventes KDA å vokse med 31 prosent i samme periode.

De viser til at ledende indikatorer i skipsverftene peker mot svakere nybyggaktivitet fremover. De trekker frem at Clarksons anslår et fall på 30 prosent i nybyggsordrer i 2025, noe som kan slå inn i KM-ordrebøkene i løpet av andre halvår 2025 og inn i 2026.

Selv om strukturelle drivere som strengere utslippskrav fra IMO og EU fortsatt vil løfte etterspørselen etter oppgraderinger og nye løsninger, mener Pareto at veksten i maritim divisjon ikke lenger er nok til å rettferdiggjøre dagens konsernprising.

«Vi mener den implisitte verdsettelsen av KDA vil tiltrekke seg oppmerksomhet, noe som kan utløse en reprising av de ikke-forsvarsrelaterte eiendelene etter hvert som vekstgapet øker», skriver Pareto og viser til at aksjen handles til P/E på 31–48x for 2025–2027.