– Dette er en ny æra for forsvar, sier Babcocks konsernsjef David Lockwood.

Storbritannias nest største forsvarsentreprenør, som har ansvaret for vedlikehold av alle den britiske marinens atomubåter og bygger krigsskip som Type 31-fregatten, kunngjorde onsdag sitt første tilbakekjøp av aksjer noensinne, til en verdi av 200 millioner pund, melder Financial Times.

– Det er en økende erkjennelse av behovet for å investere i forsvarsevne og energisikkerhet, både for å beskytte befolkninger og for å drive økonomisk vekst, sier Lockwood.

Selskapet venter nå en underliggende driftsmargin på minst 9 prosent, opp fra tidligere mål om minst 8 prosent. Selskapet øker også utbyttet med 30 prosent til 6,5 pence per aksje – opp fra 5 pence.

Tilbake på FTSE 100

Selskapet gjorde i mars comeback på den britiske hovedindeksen FTSE 100, etter syv års fravær, og nyter nå godt av kraftige økninger i forsvarsbudsjettene – både i Storbritannia og blant Nato-allierte.

Det britiske markedet sto for 62 prosent av Babcocks samlede inntekter i fjor, og Storbritannias nylige strategiske forsvarsrevisjon prioriterte investeringer i landets atomkapasiteter. Babcocks støttevirksomhet vil også nyte godt av planene om å øke Storbritannias flåte av angrepsubåter fra sju til opptil tolv, som del av det trilaterale Aukus-samarbeidet med USA og Australia, skriver FT.

Inntekter og underliggende driftsresultat for året frem til mars var høyere enn forventet ved inngangen til året. Kontantstrømmen var også bedre enn ventet. Babcock rapporterte en inntektsøkning på 11 prosent til 4,8 milliarder pund, drevet av selskapets atom- og marinevirksomhet. Driftsresultatet økte med 51 prosent til 364 millioner pund.

Ordrebeholdningen ved utgangen av mars var på 10,4 milliarder pund.

Selskapet sier de nå forventer å nå sitt tidligere mellomlangsiktige mål om 8 prosent driftsmargin allerede i inneværende regnskapsår – minst ett år tidligere enn planlagt.

Babcock International Group (Mill. GBP) 2025 2024 Omsetning 4.831,3 4.390,1 Driftsresultat 362,9 237,8 Resultat før skatt 255,3 157,6 *Avvikende regnskapsår, sluttet 31. mars

Fortsetter å stige

Aksjene i Babcock, som allerede hadde mer enn doblet seg siden nyttår, har klokken 12.30 onsdag steget over 13 prosent etter fremleggelsen av de foreløpige resultatene for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars.

Selskapet er nå verdsatt til 5,9 milliarder pund, og ni av 11 analytikere har en kjøpsanbefaling på selskapet. Blant annet JPMorgan, som kom med en oppdatering onsdag. Investeringsbanken har satt kursmålet på Babcock til 1.370 pence, som tilsvarer en oppside på 17 prosent.



Med press både fra Russlands president Vladimir Putin i øst og Donald Trump i vest, forbereder europeiske land seg på å bruke milliarder på forsvar. NATOs generalsekretær Mark Rutte presser medlemslandene til å forplikte seg til å bruke 5 prosent av BNP på forsvar under alliansens toppmøte denne uken, og Storbritannias statsminister Keir Starmer var ute tidligere denne uken og bekreftet at de er forpliktet til å følge opp dette.