I slutten av april la hovedaksjonær Hanwha inn et bud på 2,20 kroner pr. aksje i Rec Silicon, med frist satt til 8. juli. Nå opplyses det at verken budfristen eller budprisen vil bli endret.

«Det er det siste og endelige tilbudet», heter det i en børsmelding torsdag ettermiddag.

«Med tanke på selskapets økonomiske situasjon, og at selskapet selv har kommunisert at det er avhengig av støtte fra Hanwha, mener vi det er i både selskapets og aksjonærenes interesse at budets utfall avklares så raskt som mulig,» skriver Hanwha.

Onsdag klokken 13.00 ble det avholdt generalforsamling i Rec. Det endte med et helt nytt styre, bestående av John Adams, Karina Fossmark, Jane Power, Jens Ulltveit-Moe og Mike Kerschen.

«I en periode hvor selskapet hadde behov for kontinuitet og stabilitet på styrenivå, beklager Hanwha sterkt utfallet av den ordinære generalforsamlingen avholdt 25. juni 2025, hvor et styre ikke støttet av Hanwha ble valgt.»

Ulltveit-Moe ble selv overrasket over utfallet onsdag.

– Dette kom overraskende på meg. Jeg har vært og spilt golf, sa han da Finansavisen ringte.

Hanwha kom inn som storeier da Kjell Inge Røkke solgte seg ut for drøyt tre år siden. Den nye storeieren er imidlertid dårlig likt blant de norske småaksjonærene. Disse har nå samlet seg for å stoppe det sør-koreanske konglomeratet fra å kjøpe hele selskapet.