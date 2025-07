Yara ilagt millionbot

Bakgrunnen for vedtaket er at Yara er både områdekonsesjonær og uttakskunde i Glomfjord Industripark i Nordland og behandler forespørsler om tilknytning til distribusjonsnettet i industriparken, skriver RME på sine nettsider.

– Vedtaket er et signal til alle nettselskap om å sikre gode rutiner for å ivareta kundenes markedsadgang og rett til tilknytning.

Vedtaket kommer etter at RME har behandlet en klage fra en aktør som fryktet at de var blitt forbigått i køen av aktører som ønsker tilgang til nettet.

– Manglet rutiner

RME har lagt til grunn at Yara har manglet rutiner for tidspunkt for oversendelse av søknader til overliggende nett og mangel på konkrete datoer i oversikten over reservasjonskøen i eget nett.

Selskapet skal også ha tildelt tilgang på vilkår til enkelte aktører, til tross for at det var andre kunder med bedre prioritet ifølge deres egen reservasjonskø.

– I denne type knapphetssituasjoner er det ekstra viktig at alle konsesjonærer har objektive og ikke-diskriminerende vilkår, og at konsesjonærene likebehandler aktørene ved håndtering av tilknytningsforespørsler. RME mener derfor det er riktig å reagere med overtredelsesgebyr i denne saken, når bestemmelsene om markedsadgang og nøytralitet er brutt, sier fungerende direktør Mari Holen Christensen.

Yara: – Ikke grunnlag

Yara svarte på varselet fra RME om overtredelsesgebyret i november 2024. Selskapet uttrykte den gang at det etter deres syn ikke var grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr i saken.

De bestred at de hadde handlet uaktsomt og mente i tillegg at gebyret var altfor høyt.