Kongsberg Defence & Aerospace og Thales etablerer et nytt joint venture i Norge, der de slår sammen Kongsbergs taktiske kommunikasjonsvirksomhet med Thales’ norske kryptovirksomhet.

Det nye selskapet, som får rundt 350 ansatte fordelt på Oslo, Trondheim og Asker, skal møte den økende etterspørselen etter sikre kommunikasjonsløsninger fra det norske forsvaret, Nato og allierte nasjoner.

«Ved å samle Kongsbergs kommunikasjonsløsninger og Thales’ kryptokompetanse, bygger vi en sterk aktør med solid posisjon i Norge og stort internasjonalt potensial,» heter det i en pressemelding.

De to virksomhetene hadde en samlet omsetning på 1,5 milliarder kroner i 2024, men har høye ambisjoner for fremtiden. Ifølge partene er målet at selskapet skal doble omsetningen til tre milliarder kroner innen utgangen av 2030.

Satser globalt

Joint venture-selskapet får et 50/50-eierforhold mellom Kongsberg og Thales, og skal bygge videre på teknologier som allerede er i bruk hos kunder som Nato og det norske forsvaret. Kongsberg leverer blant annet taktiske nettverk til luftvernsystemet Nasams, mens Thales i Norge er spesialister på krypterte nettverk og sikker kommunikasjon.

Thales’ toppsjef for sikker kommunikasjon, Christophe Salomon, peker på at samarbeidet også styrker båndene mellom Norge og Frankrike.

Avventer godkjenning

Opprettelsen av selskapet er betinget av myndighetsgodkjenning. Ifølge partene vil virksomheten være fullt operativ så snart regulatoriske avklaringer er på plass.

Kongsberg Gruppen har vokst kraftig de siste årene og leverte en omsetning på 48,9 milliarder kroner i 2024. Kongsberg Defence & Aerospace står for en betydelig del av veksten, drevet av økende forsvarsbudsjetter og etterspørsel etter høyteknologiske systemer.

Thales, som omsatte for 20,6 milliarder euro i 2024, har vært til stede i Norge i over 100 år og har 200 ansatte fordelt på tre lokasjoner. De to konsernene samarbeider allerede i flere prosjekter og ser dette som et naturlig steg videre.

– Ubetydelig

Til tross for ambisjonene, tror ikke Lukas Daul i Arctic Securities at joint venture-et vil gjøre betydelige utslag i estimatene.

– Siden det nye selskapet har et 50/50-eierskap, betyr det at Kongsberg Gruppen kan øke omsetningen med rundt 750 millioner kroner, sier han til Finansavisen.

– Det tilsvarer under to prosent av konsernets totale omsetning i 2024, og blir derfor nokså ubetydelig endring i våre estimater.

Daul peker også på at markedet er krevende å skalere.

– Hvert land har egne systemer og operative krav. Skal man få større skala for å redusere kostnader, må man gå over til løsninger på tvers av landegrensene. Derfor kan vi se flere slike initiativer også på andre produktområder.