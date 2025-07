Det har vært mye støy i pantemarkedet på Oslo Børs den seneste uken. Det skyldes Tomra, som i forrige uke hadde en såkalt pre-close call med analytikerne som følger selskapet. Den sendte aksjen ned 16 prosent på det meste.

Flere kjente finansfolk har vært ute og kritisert ordningen, der børsnoterte selskaper «masserer» analytikerne før de går inn i en stille periode før kvartalsrapporten.

«Dette er en forferdelig uting,» sa Nordeas investeringsdirektør Robert Næss.

Finansavisen har snakket med flere analytikere som var til stede, og noen av disse mener kursfallet var overdrevet. Én av dem var Danske Bank-analytiker Elliott Jones, som viste til at Tomra-ledelsen «gjentok stort sett guidingen fra tidligere.» I tillegg sa han:

«Det er mulig å argumentere for at estimatene skal heves noe på grunn av den positive utviklingen i de nye pantemarkedene i Polen og Portugal. Det gjelder først og fremst for andre halvår 2025 og 2026. Det er derfor ikke helt klart hva som vil skje med estimatene.»

Høyere kursmål

Denne uken har Jones tatt en ekstra titt på panteselskapene Tomra og Envipco, som legger frem kvartalstall henholdsvis 17. juli og 13. august. Hans konklusjon er at begge fortjener et høyere kursmål.

For Tomra heves målet fra 170 til 174 kroner, mens det jekkes opp 12 kroner til 99 kroner for Envipco. Tirsdag ettermiddag handles Tomra opp 0,4 prosent til 157,60 kroner, mens Envipco er ned 3,6 prosent til 85,80 kroner.

– Vi venter at Envipco vil levere en årlig ebitda-vekst på 59 prosent i perioden 2025 til 2027. Det gjør at selskapet har en av Nordens mest spennende vekstutsikter. Til tross for sterk kursutvikling den seneste tiden, mener vi det fortsatt er mer å hente, sier Jones.