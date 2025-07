Varmtvannstankprodusenten Oso Group i Hokksund er solgt til sørkoreanske LG Electronics. Det skrev Dagens Næringsliv tidligere denne uken.

– Avtalen markerer slutten på vår families eierskap til selskapet vi har levd for og med, dag og natt i over nitti år.

Det sier eierne og brødrene Sigurd (44) og Christoffer Braathen (45) i en felles uttalelse.

Varmtvannsberedere av den rustfrie typen har vært selskapets hovedprodukt de seneste tiårene, men røttene går lenger tilbake.

Selskapet startet som Oslo Sveisebedrift i 1932. Da var fabrikken lokalisert i Nydalen i Oslo.

Nå er det eid av tredje generasjon: Sigurd har eid 75 prosent av bedriften, mens Christoffer har eid 25 prosent.

Selskapet ble grunnlagt av deres bestefar, Reidar Frölich Braathen.

Oso Group (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 1132,6 906,7 Driftsresultat 105,9 45,1 Resultat før skatt 81,3 42,0 Årsresultat 63,4 32,5

Supervekst

Både i 2021 og 2022 hadde selskapet supervekst.

Finansavisen skrev i juni 2023 om selskapets vekststrategi. Den handlet om å gå fra 450 millioner kroner i omsetning til 1 milliard kroner i 2025. Målet ble nådd to år tidligere enn planlagt.

– De kommende tre årene er vi i ferd med å investere 400 millioner kroner i lager, bygg, utstyr og fabrikk. Vi ferdigstiller en fabrikk på 3.000 kvadratmeter og utvider i tillegg lageret. Til sammen får vi fabrikkfasiliteter på nesten 27.000 kvadratmeter, uttalte konsernsjef Roy Magnussen.

Oso-konsernet omsatte i 2023 for 1,13 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 81 millioner kroner. Rundt 70 prosent av omsetningen kommer fra eksport.

VARMTVANN I TANKENE: Selskapet i Nydalen som Oslo Sveisebedrift. Foto: Anders Horntvedt

– Ekstremt stolte

Sigurd Braathen sier til DN at flere mulige kjøpere har vist interesse for Oso de siste årene, og at dialogen med LG pågikk over lengre tid.

– Vi har hatt forskjellige aktører på døren, blant annet innen private equity. Vi ville ikke solgt for enhver pris, men det er en industriell logikk bak transaksjonen, uttaler Sigurd Braathen.

Martin Bech Holte, tidligere sjef for McKinsey i Norge og forfatter av boken «Landet som ble for rikt», har vært styreleder i Oso Group siden i fjor.

– Oso som bedrift skal vi være ekstremt stolte av, for det er et av verdens beste industriselskaper, sier han til DN.