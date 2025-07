SB1M-analytiker: – Markedet priser Kongsberg som om alt går perfekt

«Men alt har sin pris. Gitt de høye forventningene som nå er priset inn, skal det lite til for å skuffe – spesielt over en så lang tidshorisont som ti år.»

NATO-effekten kommer

En viktig grunn til nedgraderingen er at NATO-løftet ble skjøvet ut i tid.

«Vi, og mange i markedet, trodde at 3,5-prosentmålet ville nås rundt 2030. Nå er det 2035. Det betyr at de store effektene drøyer noen år til», skriver Sjøvold i rapporten.

Han peker også på at selv om NATO vedtok et 2-prosentmål for forsvarsbudsjettene allerede i 2014, tok det ti år, og en krig i Europa, før NATO-landene utenom USA samlet nådde dette nivået.

«Så lenge det er varm krigføring i Europa, er det lettere å tro at man vil holde seg til 3,5 prosent, mens det motsatt vil være lettere å kunne se for seg at man lander noe under 3,5 prosent samlet sett dersom det er fredstid, og har vært det i flere år», skriver Sjøvold til Finansavisen.

Les også Kongsberg Gruppen: Tyskland kjøper missiler for 6,5 milliarder Tyskland blir det femte landet som velger Kongsberg-missilet.

Inngår samarbeid – vil doble innen 2030 Kongsberg Defence & Aerospace og franske Thales etablerer et felles selskap i Norge.

Milliardkontrakt med Kongsberg Veidekke skal bygge «Utsikten» for Kongsberg Defence & Aerospace.

Marginene må holde

EBITDA-marginen på 19 prosent er ifølge SB1M helt avgjørende for verdsettelsen. Bare ett prosentpoeng lavere margin vil gi et betydelig fall i verdien.

Aksjen handles nå til hele 45 ganger forventet inntjening for 2025, og 34 ganger EBITDA for forsvarsdivisjonen KDA. Til sammenligning ligger selskaper som Rolls-Royce og ABB på mellom 16 og 22 ganger.

«Markedet priser Kongsberg som om alt går perfekt», skriver Sjøvold i rapporten, og legger til at det «ikke er rom for verken lavere ordreinngang, høyere kostnader eller svakere marginer».

Q2-rapporten blir test

For at SB1M skal oppgradere anbefalingen igjen, må det skje noe konkret. Det nærmeste kritiske datapunktet er ifølge Sjøvold allerede rett rundt hjørnet.

«Kongsberg Gruppen ser priset perfekt ut på våre prognoser. Så har selskapet levert kjempetall som har overgått alle våre forventninger. Det kan skje igjen, men vi mener det skal vesentlig mer til nå. Og motsatt, med dagens høye prising skal det lite til for å kunne skuffe markedet, og da kan aksjen korrigere en del, spesielt dersom pengeflyten inn i europeiske forsvarsaksjer har nådd et metningspunkt», skriver han til Finansavisen.

Kvalitetscase

Selv om anbefalingen nå er nøytral, understreker SpareBank 1 Markets at Kongsberg Gruppen fortsatt er et langsiktig kvalitetscase. Selskapet har levert imponerende tall over tid, med 10 prosent årlig organisk vekst siden 1991 og i snitt 15 prosent avkastning på egenkapitalen.

«Selv denne bokførte egenkapitalen har økt 40 prosent fra 2022 til 2024, men det er lite sammenlignet med den totalavkastningen en aksjonær kunne fått i samme periode», avslutter Sjøvold.

Forventningene er ekstremt høye, og det samme gjelder aksjekursen. Når så mye positivt allerede er priset inn, blir det tilsvarende lite rom for skuffelser fremover.