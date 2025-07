Over 4.000 Ford-biler i Norge rammet av feil

– Berørte kunder er varslet og vil få installert ny software kostnadsfritt i løpet av kort tid, sier presseansvarlig Anne Sønsteby i Ford Norge til NTB.

Onsdag kom nyheten om at Ford tilbakekaller over 200.000 biler grunnet en programvarefeil.

Ford har informert amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter om at kameraet enten kan vise et tomt bilde, eller at bildet kan forbli på skjermen etter at føreren er ferdig med å rygge, noe som kan virke distraherende.

Sønsteby forteller at Ford Norge foreløpig ikke er kjent med noen tilfeller i Norge hvor ryggekameraet har fryst på skjermen, slik som beskrevet i USA.