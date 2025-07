Polestar kunngjorde torsdag at de vil produsere sin Polestar 7 SUV-modell ved en Volvo-fabrikk i Slovakia, melder Reuters.

Merket forsøker å flytte mer av produksjonen fra Kina for å redusere eksponeringen for høye tollsatser i Europa og USA. Polestar har blitt særlig rammet av EU og USAs nye importtoll på kinesiskproduserte elbiler, som i dag kan være på henholdsvis 28,8 og over 100 prosent.

EU innførte toll på elbiler produsert i Kina i fjor på grunn av det de beskriver som urettferdige subsidier fra kinesiske myndigheter. Beijing avviser denne kritikken.

Både Polestar og Volvo, som begge er kontrollert av kinesiske Geely, har sendt ut en pressemelding hvor de sier de har signert en intensjonsavtale, og at den nye modellen skal lanseres i 2028.

Produseres med ukjent Volvo

Fabrikken i Košice, som nå er under oppføring, blir Volvos tredje i Europa og representerer en investering på rundt 1,2 milliarder euro. Den skal være klimanøytral og utelukkende produsere elbiler. Med kapasitet til å produsere opptil 250.000 biler i året, blir den et viktig tilskudd i Volvos europeiske produksjonsnettverk, som også inkluderer anleggene i Gent (Belgia) og Torslanda (Sverige).

Polestar 7 er planlagt som det andre kjøretøyet som skal bygges ved Košice-anlegget, etter en foreløpig ikke-annonsert Volvo-modell.

Samarbeidet innebærer at Polestar 7 vil dele teknologi med kommende Volvo-modeller, blant annet Volvo EX60, og vil dra nytte av konsernets komponentdeling, megastøping, cell-to-body-batteriteknologi og Volvos neste generasjon av egenutviklede elmotorer.

Lang vei til overskudd

Polestar har ennå ikke levert overskudd, og tidligere i år varslet selskapet at veien til lønnsomhet blir lengre enn først planlagt. Samtidig har ekspansjonen til nye markeder blitt utsatt. For å møte tollpresset har Polestar begynt å produsere enkelte Polestar 3-modeller ved Volvos fabrikk i South Carolina, USA. I tillegg vil Polestar 4 eksporteres til USA fra Sør-Korea når produksjonen starter i andre halvår av 2025.

Polestar 2, som fortsatt produseres i Kina, tas det ikke lenger imot nye bestillinger på fra amerikanske kunder.

Avtalen mellom Volvo og Polestar er per nå en ikke-bindende intensjonsavtale, og endelig produksjonsbeslutning for Polestar 7 avhenger av videre forhandlinger og endelig kontraktsinngåelse.