Tomra slutter med pre-close calls og strammer inn praksisen for stilleperioder før kvartalsrapporter.

I en pressemelding opplyser Tomra at det vil gjøre endringer i hvordan det kommuniserer med finansmarkedet frem mot fremleggelsen av kvartalsresultater. Endringen kommer som et svar på behovet for lik og rettferdig tilgang til informasjon blant alle markedsaktører, ifølge selskapet.

«Det er viktig for Tomra å sikre at all informasjon er nøyaktig, tidsriktig og tilgjengelig for alle interessenter på likt grunnlag», skriver det i pressemeldingen.

Selskapet har tidligere arrangert såkalte pre-close calls før stilleperioder, hvor det har oppsummert tidligere kommunikasjon og kommet med presiseringer. Denne praksisen opphører nå.

«Selv om pre-close calls er en vanlig praksis, erkjenner vi at det finnes ulike syn på dette, og vi har fulgt diskusjonen tett.»

Tomra vil fremover publisere veiledning på utvalgte finansielle nøkkeltall i kvartalsutsiktene og innfører en formalisert stilleperiode på minst fire uker før fremleggelse av resultater.

«Tomra vil ikke lenger holde pre-close calls, men ønsker fortsatt en åpen og kontinuerlig dialog utenom stilleperioder med alle markedsaktører.»