Rec Silicon-styret: Ingen alternativer til Hanwha-bud

Styret i REC Silicon konkluderer i en fersk oppdatering til markedet at det ikke finnes noen realistiske alternativer til budet på NOK 2,20 per aksje som Hanwha-eide Anchor AS har lagt frem. Samtidig uttrykker styret at budet undervurderer selskapets verdier og fremtidsutsikter.

Kritisk finansiell situasjon

Selskapet står i en kritisk situasjon og trenger tilførsel av kapital. Ifølge styret er de fleste eiendelene i REC allerede pantsatt gjennom eksisterende lån, og alternative finansieringskilder har vist seg svært krevende å realisere.

Styret har vært i dialog med en investeringsbank for å sondere muligheter, men opplyser at det foreligger betydelige begrensninger i den inngåtte transaksjonsavtalen med Anchor, blant annet juridiske klausuler som hindrer utforskning av alternative strategiske veivalg.

Hanwha har samtidig gjort det klart at det ikke vil stille ytterligere lån til disposisjon med mindre budet aksepteres, og at tilbudsperioden ikke vil forlenges utover 8. juli. Tilbudsbeløpet vil heller ikke bli justert opp.

På selskapets generalforsamling 25. juni ble det godkjent å iverksette en selskapsgranskning i henhold til allmennaksjeloven. Et undersøkelsesutvalg er opprettet for å se nærmere på beslutningen om å terminere en omfattende leveranseavtale med Hanwha Q Cells Georgia Inc. Styret opplyser at det så langt ikke har funnet tegn til annet enn forretningsmessige vurderinger bak beslutningen, men granskningen pågår fortsatt.

Ingen anbefaling – men heller ingen alternativer

Styret har vært i kontakt med Hanwha med ønske om å få hevet tilbudsprisen, men uten resultat. Samtidig konstaterer styret at dersom Hanwha lykkes med å få tilslutning til budet, også under 90 prosent terskelen, vil selskapet likevel være forpliktet til å fremsette et ubetinget pliktbud på samme pris. Skulle de oppnå over 90 prosent eierskap, kan de gjennomføre tvangsinnløsning, men denne kan rettslig prøves av gjenværende aksjonærer.

Per 24. juni har budgiver mottatt aksept for 41,46 prosent av aksjene, inkludert de 33,33 prosent Hanwha allerede kontrollerer.

Styret avslutter med å understreke at det ikke anbefaler aksjonærene å akseptere budet, men erkjenner samtidig at det ikke foreligger noen tilgjengelige alternativer innenfor den tidsrammen og de juridiske rammene selskapet står overfor.