Kongsberg Gruppen blir straffet knallhardt på Oslo Børs etter kvartalsrapporten onsdag.

Klokken 14.30 er aksjen ned 12,0 prosent til 324,75 kroner, med en omsetning på cirka 1,25 milliarder kroner. Til sammenligning er nest mest omsatte aksje, Equinor, handlet for 221 millioner kroner.

Pareto Securities, som i slutten av juni oppfordret kundene til å «forlate skuta», har allerede rukket å nedjustere kursmålet på Kongsberg Gruppen etter rapporten. Kursmålet kuttes fra 297 til 288 kroner, og salgsanbefalingen gjentas.

Pareto-analytikerne skriver at nedjusteringen hovedsakelig skyldes lavere forventet omsetning og marginer i Kongsberg Maritime.

«Vi mente at avtakende vekst i nybyggsordrer for Kongsberg Maritime (KM) mot slutten av 2025 ville føre til en reprising av de ikke-forsvarsrelaterte eiendelene, men nå ser vi økende risiko for at momentumet i ettermarkedet til KM også kan avta», skriver analytikerne Fabian Jørgensen og Marcus Gavelli.

Når det gjelder Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), forventer analytikerne at det kan komme positive overraskelser i 2025.

«KDA-ordrer kan overraske positivt i 2025 (USA, Belgia, Australia), men dette vil i så fall være tidsavhengig og derfor ikke påvirke den fundamentale verdsettelsen av KOG. Vi mener derfor at risikoen fortsatt er på nedsiden, og anslår en verdi på 274 kroner basert på multipler hos sammenlignbare selskaper. Vi gjentar salgsanbefalingen og senker kursmålet til 288 kroner (297),» skriver Pareto.

Meglerhuset kutter estimatene for inntjening per aksje (EPS) for 2025–2027 med 0–6 prosent.

«Vi har nedjustert estimatene for samlet ordrevekst i KM for 2026–2027 til 4–6 prosent, men bemerker at ordrereserven bygget opp i 2022–2024 fortsatt støtter en omsetningsvekst på rundt 11 prosent årlig i perioden 2025–2027, ifølge våre beregninger,» skriver Pareto.