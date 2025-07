Bonheur hadde driftsinntekter på 3.251 millioner kroner i andre kvartal 2025, ned fra 4.283 millioner kroner i samme periode i fjor.

Fred. Olsen-familiens børsnoterte investeringsselskap måtte se driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falle fra 1.229 til 1.053 millioner kroner, mens resultatet etter skatt steg fra 694 til 920 millioner kroner.

Svenske strømpriser halvert

EBITDA-marginen gikk dermed fra nesten 29 til godt over 32 prosent, mens den på EBIT-nivå steg fra nærmere 22 til drøye 24 prosent.

Rapporten blir godt mottatt på Oslo Børs, der Bonheur stiger 2,6 prosent til 237 kroner etter drøyt 20 minutters handel.

For Renewable Energy kom EBITDA inn på 127 millioner kroner, ned fra 259 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Driftsinntektene falt fra 501 til 399 millioner kroner, slik at EBITDA-marginen falt fra 52 til 32 prosent.

Resultatet for fornybarvirksomheten ble påvirket av at svenske strømpriser i gjennomsnitt falt 56 prosent fra samme periode i fjor. På den andre siden steg prisene 10 prosent i Storbritannia.

40 prosent margin i havvind

Wind Service bidro med inntekter på 1.452 millioner kroner, mot 2.451 millioner kroner i andre kvartal 2024. EBITDA gikk fra 763 til 584 millioner kroner. EBITDA-marginen spratt dermed opp fra 31 til 40 prosent.

I andre kvartal i fjor ble et reservasjonsgebyr på 515 millioner kroner for Brave Tern bokført som inntekter, mens et kanselleringsgebyr bidro med 290 millioner kroner i engangseffekt på EBITDA-nivå.

Bonheur beskriver driften av Tern-fartøyene som solid, mens aktiviteten økte for Global Wind Service – spesielt i USA Eksklusive gebyrer forbedret EBITDA seg med 145 millioner kroner fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.

Vindvirksomheten hadde ved utgangen av andre kvartal 357 millioner euro i ordrereserve for Tern-fartøyene, mot 325 millioner euro i andre kvartal i fjor. Utsiktene for turbininstallasjoner karakteriseres som positive.

Det er videre verdt å merke seg at Bonheur, med effekt fra 30. april 2025, solgte sin eierandel på 50 prosent i United Wind Logistics (UWL) for 48,5 millioner euro. 29 millioner euro av dette ble bokført som gevinst. UWL hadde frem til salget 133 millioner kroner i 2025-inntekter.

Økte inntjeningen i cruise

Cruise-virksomheten dro inn inntekter på 1.092 millioner kroner, opp fra 1.043 millioner kroner i andre kvartal i fjor. EBITDA steg fra 212 til 307 millioner kroner. Bookingen av cruiseturer i 2025 og fremover er opp 11 prosent sammenlignet med fjorårets tall på samme tid.

EBITDA-marginen steg fra 20 til 28 prosent.

I investeringsvirksomheten bidro 55 prosent-eide NHST bidro med 296 millioner kroner i inntekter, ned fra 291 millioner kroner i andre kvartal 2024. EBITDA gikk fra 44 til 63 millioner kroner.