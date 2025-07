Kitron løfter ambisjonene for 2025

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalsrapporten kl. 08.30.

Elektronikkprodusenten Kitron leverer solide tall for andre kvartal 2025, med økende inntekter og sterk ordreinngang – særlig innen forsvar og luftfart. Driftsinntektene i kvartalet endte på 172,2 millioner euro, opp fra 167,6 millioner i samme kvartal i fjor og 164,6 millioner i første kvartal.

«Salg og inntjening er solide, og vi ser fortsatt styrke i våre viktigste markedssegmenter. Forsvar og luftfart utmerker seg spesielt», kommer det frem i kvartalsrapporten.

Marginene holder seg

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var 15,0 millioner euro, på nivå med fjoråret. Det gir en EBIT-margin på 8,7 prosent, noe som er marginalt ned fra 8,9 prosent i fjor. Resultat etter skatt ble 10,0 millioner euro, tilsvarende et resultat per aksje på 0,05 euro.

Ordreinngangen i kvartalet var på 156,9 millioner euro, mens ordrereserven vokste videre til 509,3 millioner euro, en økning på 12 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

Kitron (Mill. EUR) 2. kv./25 2. kv./24 Inntekter 172,2 167,6 Driftsresultat 15 15 Resultat før skatt 12,7 12,6 Resultat etter skatt 10 10,4

Forsvar og luftfart

Forsvar og luftfart fortsetter å være selskapets klart sterkeste vekstmotor. Segmentet omsatte for 46,2 millioner euro i kvartalet, opp 25 prosent fra året før. Ordrereserven i segmentet økte med 46 prosent på årsbasis.

Blant de viktigste kontraktene i kvartalet var en ordre på 11 millioner euro knyttet til avansert militær kommunikasjon, samt en rekke kontrakter innen radar, UAV-kontrollsystemer og automatisering.

Samtidig opplevde andre segmenter som Elektrifisering og Medisinsk utstyr nedgang, mens Industri og Connectivity viste moderat vekst.

Økte prognoser

Med støtte i høy ordrereserve og styrke i kjerneområdene justerer Kitron opp årsprognosen. Selskapet venter nå inntekter mellom 675 og 725 millioner euro, og et driftsresultat (EBIT) mellom 55 og 65 millioner. Den tidligere prognosen lød på 640–710 millioner i inntekter og 47–65 millioner i EBIT.

«Vi ser en robust etterspørsel og gode utsikter i våre kjerneområder. Det gir oss grunnlag for å løfte ambisjonene for året», fremhever selskapet.