Aker Solutions faller kraftig - til tross for milliardresultat

Aker Solutions rapporterer inntekter for andre kvartal på 15,2 milliarder kroner, opp fra 12,8 milliarder i samme periode i fjor. Det justerte driftsresultatet (EBITDA) endte på 2.471 millioner kroner, tilsvarende en margin på 8,4 prosent. Til sammenligning var marginen 9,1 prosent i fjor.

Nettoresultatet i kvartalet ble 957 millioner kroner, med et resultat per aksje på 1,46 kroner. Ordreboken vokste til 67,95 milliarder kroner etter en ordreinngang på 10,9 milliarder i kvartalet.

Til tross for de sterke nøkkeltallene reagerer markedet negativt. Aksjen er ned nesten 10 prosent kort tid etter åpning.

– Vi fortsetter å levere solide finansielle resultater samtidig som vi når viktige milepæler i prosjektene våre, sier konsernsjef Kjetel Digre. Han peker blant annet på teknologiske fremskritt som bruk av autonome droner i offshore-inspeksjoner.

Segmentutvikling

Innen Life Cycle-segmentet økte inntektene med 30 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, med forbedret lønnsomhet. Fornybarsegmentet og Field Development ble imidlertid fortsatt påvirket av eldre fastprisprosjekter som tynget marginene.

Aker Solutions annonserte også viktige milepæler, inkludert CO2-fangst ved Heidelberg Materials’ sementanlegg i Brevik og leveransen av understrukturen til Valhall PWP-prosjektet for Aker BP.

Utsikter for 2025

Aker Solutions forventer fortsatt en omsetning på over 55 milliarder kroner for 2025, med en EBITDA-margin på mellom 7,0 og 7,5 prosent, justert for inntekter fra OneSubsea. Inntektene fra OneSubsea i kvartalet var på 145 millioner kroner.

