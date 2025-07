Norske Skog leverte en EBITDA på 106 millioner kroner i andre kvartal 2025. På forhånd var det forventet 14 millioner. Til sammenligning hadde selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 612 millioner kroner i første kvartal 2025. Den store nedgangen skyldes i hovedsak et endelig forsikringsoppgjøret på 560 millioner kroner ved Norske Skog Saugbrugs.

– Til tross for fortsatt krevende forhold i det globale masse- og papirmarkedet og lave kapasitetsutnyttelser i bransjen, øker Norske Skog sin markedsandel både innen publikasjonspapir og emballasjepapir, og markerte samtidig en vellykket oppstart av containerboard-produksjonen ved Norske Skog Golbey PM1 i Frankrike, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Resultatet etter skatt endte på 78 millioner kroner i kvartalet. Til sammenligning forventet analytikerne et negativt resultat på 173 millioner kroner.

Norske Skog leverte et svakere resultat enn i andre kvartal 2024. Under markedsutsikter i kvartalsrapporten kommer det frem at sektoren sliter med volatile råvarepriser, som kontinuerlig endrer de operasjonelle forholdene.

Norske Skog (Mill. kr) 2.kv /25 2.kv /24 Driftsinntekter 2 389 2 746 Driftsresultat 74 389 Resultat før skatt 49 341 Resultat etter skatt 78 245

Høyt gjeldsnivå og prosjektutsettelser

Netto rentebærende gjeld ble redusert fra 4.087 millioner kroner i foregående kvartal til 3.960 millioner kroner i inneværende kvartal.

Norske Skog har slitt med prosjektrelaterte utfordringer ved PM1 ved Golbey i Frankrike, men har nå gått inn i innkjøringsfasen av fabrikken. Selskapet forventer nå en kapasitetsutnyttelse ved Norske Skog Golbey PM1 på 20–30 prosent i tredje kvartal 2025.

– Oppstarten av PM1 ved Golbey markerer en viktig strategisk milepæl for Norske Skog. Til tross for enkelte prosjektrelaterte utfordringer har vi nå gått inn i innkjøringsfasen. Vi har tillit til at maskinen vil følge den planlagte kapasitetsutnyttelseskurven og nå full kapasitetsutnyttelse i løpet av første halvår 2027. Dette prosjektet styrker vår posisjon i containerboard-markedet og representerer et viktig steg i vår langsiktige omstilling, skriver selskapet i kvartalsrapporten.