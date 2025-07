I en børsmelding tirsdag morgen kommer det frem at Vow, ved en regnskapsfeil, rapporterte en ebitda på 16 millioner kroner høyere enn faktisk verdi i kvartalsrapporten for første kvartal i år.

Vow, tidligere Scanship Holding, utvikler og leverer løsninger for avfallshåndtering og avløpsrensing til markeder over hele verden. Selskapet har tidligere slitt med likviditet, og for å blant annet unngå brudd på lånevilkår med DNB, ble det i 2024 hentet 250 millioner kroner gjennom en emisjon.

Den korrigerte rapporten viser nå en ebitda på minus 6,6 millioner kroner, ned fra 9,4 millioner før feilen ble oppdaget.

Nyheten sendte aksjen ned 8,5 prosent tirsdag morgen til 2,2 kroner.

«Selskapet har avdekket en teknisk regnskapsfeil i rapporten for første kvartal, som har medført en overvurdering av ebitda med 16 millioner kroner for perioden. Feilen berører primært industrisegmentet», skriver selskapet i børsmeldingen.

De korrigerte tallene fra første kvartal viser dermed en nedgang på 9 millioner kroner i ebitda, sammenlignet med samme periode i fjor, kontra en økning på 3,8 millioner som rapporten viste før feilen ble oppdaget.

Vow (Mill. kr) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 244,8 232,3 Ebitda −6,6 5,6

De legger også til ytterligere kostander i det kommende kvartalet.

I tillegg forventer selskapet å bokføre en engangskostnad på ebitda i regnskapet for første og andre kvartal 2025, i størrelsesorden 30–35 millioner kroner. Engangskostnaden er en regnskapsmessig justering uten kontanteffekt, knyttet til teknisk rapportering av kostnadsføringen i prosjekter, legges det til.

Brudd på lånebetingelser

På grunn av ovenstående, skriver Vow at de har brutt deres finansielle lånebetingelser i bankavtalene, og at de er i dialog med DNB for å få et unntak fra dette regelbruddet.

«Den nye ledelsen vil fortsette å gjennomgå selskapets forretningsområder og aktiviteter for å bygge en solid og lønnsom plattform for selskapets videre utvikling», avsluttes det i børsmeldingen.

Vows andrekvartalsrapport vil bli publisert 28. august 2025.

Finansavisen har vært i kontakt med Vow-sjef Gunnar Pedersen som ikke ønsker å utdype noe utover børsmeldingen.