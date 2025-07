I en børsmelding skriver REC Silicon at det uavhengige styremedlemmet Jens Ulltveit-Moe, sammen med selskapets nest største aksjonær Water Street Capital, har erklært at de vil støtte valget av et nytt styre, inkludert valg av ny styreleder foreslått av Hanwha.

Støtten er betinget av at det innen 21. juli inngås en bindende avtale om finansiering på minst 6,5 millioner dollar fra Hanwha, som for øyeblikket er selskapets eneste realistiske kilde til videre drift.

REC-styret opplyser at de ikke har hatt mulighet til å hente alternativ finansiering før tilbudet fra Hanwha ble fullført 14. juli. Dette begrunnes av juridiske begrensninger i transaksjonsavtalen og andre selskapsrettslige regler. Hanwhas bud er akseptert av 43,94 prosent av selskapets aksjonærer.

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal etter planen holdes i uken som starter 4. august.

Aksjonæropprør

Konflikten i REC Silicon blusset opp etter at storaksjonæren Hanwha i april i år la inn et bud på 2,20 kroner per aksje for å kjøpe opp hele selskapet. Flere mindre aksjonærer reagerte kraftig, og mente selskapet ble solgt på billigsalg etter kursfall og svak utvikling i produksjonen ved fabrikken i Moses Lake i USA.

I forkant av generalforsamlingen 25. juni samlet opprørsaksjonærene seg for å stoppe salget og få inn et nytt styre. Det endte den gang med seier der samtlige styremedlemmer ble byttet ut, og blant de nye navnene var Jens Ulltveit-Moe, tidligere storaksjonær i REC og sentral investor i det norske solcelleeventyret.