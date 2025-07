Matdelen av selskapet viste positiv vekst, med en omsetning på 94 millioner euro, 15 prosent høyere enn i fjor, og marginalt over analytikernes anslag på 92 millioner euro. Driftsresultatet havnet på 20 millioner euro, mer enn en dobling fra 8 millioner i fjor, og langt over forventningene, som lå rundt 10 millioner.

Selskapet leverte 11 prosent lavere driftsresultat i innsamlingssegmentet enn analytikerne ventet. I resirkulering var driftsresultatet 32 prosent lavere enn estimatene. Matdelen leverte derimot 58 prosent over forventning.

Selskapet begrunner de svake resultatene i innsamling og resirkulering med dårlige makroøkonomiske forhold, og legger vekt på økt usikkerhet i tiden fremover.

«Markedssentimentet er for tiden preget av et svakt europeisk marked for plastgjenvinning, handelsspenninger og høy grad av makroøkonomisk usikkerhet», heter det i kvartalsrapporten fra Tomra.

Skuffet analytikerne igjen, spår kursfall

Arctic sender følgende til sine kunder torsdags morgen «Vi forventer at EBITA-estimatene vil bli justert ned med et lavt ensifret prosentnivå på konsernnivå, hovedsakelig som følge av resirkuleringssegmentet, og at aksjen vil falle med rundt 5 prosent».

DNB Carnegie analytikerne var heller ikke fornøyd med rapporten og beholder anbefalingen om å selge aksjen, de forventer at aksjekursen skal falle ved børsåpning torsdag.

«Vi mener at konsensusestimatene for inntjening per aksje i 2026–2027 trolig vil bli nedjustert med 2–4 prosent som følge av svake resultater i selskapets to hovedsegmenter. Vi mener også at en negativ kursreaksjon er berettiget, gitt svak sammensetning i EBITA og ordreinntak, samt høyere usikkerhet enn normalt ettersom resultatene er blandede.»

«Når det gjelder resirkulering, påpeker selskapet at inntektene i 2025 vil være avhengige av markedsutviklingen, og trekker frem svært lav ordreinngang i tredje kvartal. Det er ikke en eksplisitt nedjustering, men konsensus forventer allerede en nedgang.» fremkommer det i en kommentar fra Danske Bank torsdags morgen.

Pareto forventer kursfall på 5-10 prosent i dag, men understreker at et markant kursfall i dag bør vurderes som en kjøpsmulighet i aksjen.

I hardt vær

Tomra-aksjen falt over 14 prosent på noen timers handel 26. juni etter såkalt analytikermassasje, hvor ledelsen i selskapet ga aksjeanalytikere hint om hvordan kvartalet hadde gått. Analytikerne var åpenbart ikke fornøyde med ledelsens signaler, og sendte aksjen rett ned.

Tomra har i etterkant børsmeldt at de avslutter praksisen med såkalte pre-close calls, hvor analytikerne får forhåndssignaler, og innfører en fire ukers stilleperiode før kvartalsrapportering.