«Vi er glade for å kunne rapportere en fortsatt forbedring i resultatene våre, drevet av økte marginer, sterk kommersiell gjennomføring og nok et kvartal med produksjonsrekord. Samtidig ligger vi foran skjema i programmet vårt for kostnads- og investeringsreduksjon» skriver konsernledelsen i kvartalsrapporten.

Kostnadsbesparelsesprogrammet det refereres til ble initiert for to år siden, der planen var å kutte omtrent 150 millioner dollar i en effektiviseringsprosess.

– Markedene har vært spesielt krevende nå de siste to årene. Vi har vært nødt til å ta konsekvensene av det og redusere kostnadene, og det gjorde vi på Yara-måten, sier konsernsjefen før han fortsetter:

– Sammenlignet med i fjor har vi kuttet 9 prosent av alle årsverk, det tilsvarer omtrent 1.400 personer.

Signaliserer økt utbytte

De gir også signaler for økt utbytte i kvartalspresentasjonen, og har blant annet nedjustert egen kapitalkostnad-guiding fra 1,2 milliarder dollar til 1,1 milliarder dollar.

«Med kombinasjonen av kostnadsreduksjoner, porteføljeoptimalisering og et strammere nitrogenmarked er Yaras finansielle posisjon ventet å styrkes med økt fri kontantstrøm og bærekraftig lønnsomhet. Dette vil muliggjøre forbedret avkastning til aksjonærene gjennom kontantutbytte og reinvestering i verdiskapende vekstmuligheter», skriver selskapet.

– Vi hadde en bra kontantstrøm i kvartalet, til tross for at vi betalte ut utbytte. Netto rentebærende gjeld er samtidig redusert betydelig. Dette viser at vi har styrket balansen, men det er også verdt å huske at det er sesongmessige svingninger som gjør at kvartalene kan variere mye, sier konsernsjefen.

Han understreker at vekstmuligheter også vurderes nøye, men at de har veldige høye krav om det skal gjøres en investering.

– Vi har fremdeles vekstinvesteringer, og vi kommer til å ha det også fremover. Men vi har en veldig høy terskel for nye vekstinvesteringer, fortsetter han.