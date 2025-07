Det svenske forsvarsselskapet Saab er fredag morgen ute med sin andrekvartalsrapport.

Selskapet hadde driftsinntekter på 19.786 millioner svenske kroner, opp fra 15.170 millioner i samme periode i fjor. Bloomberg-konsensus ventet her 18.112 millioner.

Driftsresultatet beløp seg til 1.977 millioner kroner, som var nesten 16 prosent høyere enn Bloomberg-konsensus, og opp fra 1.331 millioner i fjor.

Ordreinngangen var på 28.403 millioner, ned fra 39.574 millioner året før, men 4,5 prosent bedre enn ventet.

Børsrally

Saab-aksjen har, i likhet med andre europeiske forsvarsaksjer, hatt en formidabel utvikling på børs. Hittil i år er oppgangen på 105,5 prosent, og den står i 480,30 svenske kroner før børsåpning.

Selskapet jekker opp guidingen for den organiske salgsveksten, og venter nå 16–20 prosent i 2025, opp fra tidligere 12–16 prosent.

Citi-analytiker Charles J. Armitage omtaler rapporten som «svært sterk» og melder at alle forretningsområder var over konsensus. Armitage påpeker at konsensus nå ligger på 16 prosent vekst, altså i nedre del av den nye guidingen.

«Den nye guidingen er 0–4 prosent over Visible Alpha-konsensus, og marginene er også sterke – vi forventer at aksjen stiger betydelig i dag», skriver Citi.

ABG Sundal Collier påpeker at aksjen ikke er i det billigste laget.

«Vi mener fortsatt at resultatet i andre kvartal ikke endrer verdsettelsesbildet i vesentlig grad, ettersom vi anser aksjen som betydelig overvurdert på dagens kursnivå. (…) Aksjen handles til en P/E på 46x–31x på estimatene for 2025–2027, sammenlignet med et historisk mediannivå over 10 år på 23x–16x og mot tilsvarende selskaper som handles til 26x–20x,» skriver ABG-analytiker Henric Hintze.

– Våre tiltak for å gjøre Saab til et mer bærekraftig forsvarsselskap støtter vårt oppdrag om å holde mennesker og samfunn trygge, og styrker vår posisjon som en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver. Dette gjenspeiles også i Universums karriereundersøkelse for 2025, hvor Saab ble kåret til «mest attraktive arbeidsgiver» av ingeniørstudenter fra 34 svenske universiteter, uttaler konsernsjef Micael Johansson.