Er India det nye Kina for verdens stålproduksjon?

For shipping er verdens stålproduksjon viktig. Generelt har det vært slik at gjennom globale høykonjunkturer vokser også stålproduksjonen, som oftest kraftigere enn annen økonomisk aktivitet, og når det skal produseres mer stål, må det skipes mer last. I første omgang er det da jernmalm og kull, de to viktigste innsatsfaktorene i stålproduksjonen og de to viktigste vareslagene i tørrbulkflåten, som skal finne veien til stålmøllene. Men etter hvert som disse omdannes til stål og videre til biler, vaskemaskiner og lignende, blir det også mer last i andre shippingsegmenter.

Fra 2000 til 2020 økte verdens årlige stålproduksjon med nokså nøyaktig 1 milliard tonn, fra ca. 900 millioner til ca. 1.900 millioner tonn. Og Kina sto for godt over 90 prosent av denne veksten. Denne veksten var også arnestedet for shipping-syklusen på 2000-tallet, som dro tørrbulkrater til nivåer man aldri tidligere hadde vært i nærheten av (i alle fall i fredstid). Totalt økte Kinas import av tørrbulkvarer (malm, kull, korn, alumina, bauksitt etc.) fra under 200 millioner tonn pr. år til nesten 2.000 millioner tonn pr. år, og jernmalm var alene ansvarlig for godt over halvparten av veksten.

ARTIKKELFORFATTER: Petter Haugen i ABG Sundal Collier. Foto: Thomas Bjørnflaten

Men over de siste fire-fem årene har det skjedd noe. Mens man i perioden 2000–2020 hadde årlig vekst i kinesisk stålproduksjon på nær 50 millioner tonn pr. år, har man i perioden fra 2020 til 2024 observert en nedgang på ca. 13 millioner tonn pr. år. I 2020 produserte Kina 58 prosent av verdens stål, men i fjor hadde dette falt til 54 prosent. Til sammenligning produserer USA ca. 4 prosent av verdensproduksjonen, det samme som Japan, mens EU står for ca. 7 prosent.

På motsatt side av Kina står India. Selv om indisk produksjon fremdeles er «kun» ca. 150 millioner tonn pr. år, er veksten formidabel: Mens India sto for 5 prosent av verdensproduksjonen i 2020, har denne andelen nå nesten doblet seg. Med data fra første halvdel av 2025 er indisk andel av verdensproduksjonen nå 9 prosent. Også når man regner i tonn, kan det se ut som India har startet prosessen med å erstatte Kina som drivkraften bak veksten i verdens stålproduksjon. Mens kinesisk produksjon i gjennomsnitt har falt 13 millioner tonn pr. år siden 2020, har indisk produksjon vokst med 12 millioner tonn pr. år.

Og vekstpotensialet er stort. Når man regner om produksjonen til stålproduksjon pr. innbygger, er India fremdeles langt bak i bussen med sine ca. 100 kilo pr. innbygger, mens Kina produserer ca. 700 kilo pr. innbygger. Til sammenligning er gjennomsnittet for hele verden ca. 230 kilo pr. innbygger, som for øvrig er nokså nært hvor både USA (235) og EU (285) ligger. På topp ligger Sør-Korea med over 1.200 kilo pr. innbygger.

For etterspørselen etter sjøgående transport i tørrbulkflåten på lengre sikt spiller det mindre rolle om det er Kina eller India som skal stå for veksten i stålproduksjonen herfra, ettersom India nå er nokså nær å bli nettoimportør av jernmalm. På kort sikt vil det derimot antagelig være bedre om Kina kan snu trenden og igjen øke sin stålproduksjon. Dette siste vil antagelig være avhengig av utviklingen i eiendomssektoren i Kina. Men det er også slik at kinesisk jernmalmimport antagelig vil vokse – eller i det minste falle langt mindre markant – dersom stålproduksjonen skulle fortsette å falle, ettersom kvaliteten på malm utvunnet i Kina er langt dårligere, og da dyrere å prosessere til stål, enn hva de kan importere fra Brasil og Australia.

Dersom India skulle øke sin stålproduksjon til samme nivå pr. innbygger som Kina, betyr dette at landet må importere om lag 1.600 millioner tonn jernmalm pr. år. Dette vil igjen implisere nesten 30 prosent vekst for total sjøgående transport av tørrbulkvarer. Dette er opplagt ikke noe som kommer til å skje på kort sikt, men for oss fremstår dette som den mest opplagte etterspørselsdriveren på lang sikt for tørrbulk.