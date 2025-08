Tysk industri kan tape 100 milliarder på Trump-toll

Tyske bilgiganter risikerer tap på 9,8 milliarder euro, tilsvarende over 100 milliarder kroner i år som følge av president Donald Trumps bil-toll, skriver Financial Times.

Mercedes rammes hardest, med ventet fall i kontantstrøm fra 9,4 milliarder euro i fjor til kun 3 milliarder i år. Volkswagen kutter sitt anslag til 1–3 milliarder euro, mens BMW slipper noe billigere unna med et ventet fall på 400 millioner.

Tollen slår inn på eksport til USA, dyre reservedeler og omlegging av leverandørkjeder. Volkswagen fikk alene en tollsmell på 1,3 milliarder euro i andre kvartal og hadde negativ kontantstrøm fra bilvirksomheten på over en halv milliard euro.

– Spørsmålet er om vi skal ta det som et godt tegn at effekten så langt er lavere enn fryktet, eller om det bare gir en falsk trygghet, sier Michael Tyndall, global bilanalytiker i HSBC.

Konkurranse fra Kina

I tillegg til Trump-tollen presses de europeiske bilgigantene av kinesiske konkurrenter som BYD, og behov for omfattende kostnadskutt og fabrikkrestrukturering.

– Enkelte selskaper kjøper fortsatt tilbake aksjer som om alt var i orden. De later som ting er fine, men realiteten er at de brenner kontanter i høyt tempo, sier Thomas Besson i Kepler Cheuvreux.

Tross utfordringene sitter Volkswagen, BMW og Mercedes fortsatt på over 100 milliarder euro i likviditet, men mange frykter pengene kan brukes opp for raskt.

Håper på handelsavtale

Trolig nærmer EU og USA seg en ny avtale som kan redusere tollsatsen på europeiske varer til 15 prosent. Det er imidlertid fortsatt uklart om bilsektoren vil omfattes.

Samtidig forsøker bilprodusentene å kompensere for økte kostnader ved å kutte rabatter og justere finansieringsvilkår for leasing. Likevel advarer eksperter om at høyere bilpriser kan gi fall i salgsvolum og ytterligere svekke kontantstrømmen.