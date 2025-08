Hexagon Agility, et datterselskap av Hexagon Composites, meldte mandag morgen om en storordre fra en ledende amerikansk produsent av forbrukervarer. Selskapet skal levere drivstoffsystemer til 60 lastebiler med Cummins nye naturgassmotor, X15N.

Ordren er resultatet av et vellykket seks måneders pilotprosjekt, og markerer et gjennombrudd for naturgass i tungtransport-segmentet.

– Vi er svært glade for å støtte denne ledende produsenten i å skalere opp bruken av naturgassdrevne lastebiler, sier Ian MacDonald, sjef for drivstoffsystemer i Hexagon Agility.

Aksjemarkedet reagerer positivt. Mandag er aksjen opp over 6 prosent på Oslo Børs.

Den nye flåten av gassdrevne trekkvogner skal tilbakelegge mer enn 2,2 millioner miles i året. Selskapet som har lagt inn ordren, forventer å spare opptil 1,50 dollar per gallon sammenlignet med diesel, samtidig som utslippene reduseres med over 90 prosent.

Ifølge Hexagon tilsvarer dette miljøgevinsten av å plante over 13.000 mål skog hvert år.

Strategisk betydning

Tidligere var naturgass kun aktuelt for rundt 100.000 av de 300.000 tungbilene som selges årlig i Nord-Amerika. Med den nye X15N-motoren fra Cummins åpnes et langt større marked.

Nå anslås det at naturgass kan benyttes i opptil 200.000 flere lastebiler i året.

Motoren leverer opptil 500 hestekrefter og 2.500 newtonmeter dreiemoment, og matcher dermed diesel i ytelse. Sammen med Hexagons drivstoffsystemer gir det en rekkevidde på over 1.800 kilometer, et viktig krav i langtransporten.