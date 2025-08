«Stargate Norway» skal tilby «sikker, skalerbar og energieffektiv infrastruktur» for kunstig intelligens.

Det heter det i børsmeldingen fra Aker, hvor selskapet annonserer et samarbeid med Nscale og OpenAI om å bygge et «avansert AI-infrastrukturprosjekt» i Narvik. Initiativet ledes av Nscale, i partnerskap med de to andre.

Det som omtales som en «AI gigafabrikk» vil være et datasenter som tar sikte på å kunne tilby kapasitet fra 100.000 GPU-er fra Nvidia innen utgangen av 2026. Aker skriver at ambisjonen er signifikant oppskalering i løpet av de kommende årene.

Datasenteret er planlagt å ha en kapasitet på opptil 230 megawatt (MW), med ambisjoner om å utvide med ytterligere 290 megawatt.

Erik Gjesdal, direktør i Schneider Electric, gir kontekst:

– Våre analyser fra 2024 viser at det frem mot 2030 vil være behov for datasenterkapasitet på 15-20 GW i Europa. En stor del av det ser vi at vil komme i Norden, sier Gjesdal til Finansavisen.

Aker stiger 4 prosent en time etter at handelen startet på Oslo Børs.

Forplikter over 10 milliarder

Først skal selskapene utvikle første fase av prosjektet, hvor Aker og Nscale har forpliktet 1 milliard dollar til byggingen av datasenterkapasitet på 20 MW. Det tilsvarer om lag 10,3 milliarder kroner, etter dagens dollarkurs.

Selskapet Nscale er et såkalt «neocloud», som er et selskap som lager datasentre og leier ut kapasitet til andre. Nscale kan også leie kapasitet hos andre datasentertilbydere, for så å leie den kapasiteten videre ut til sine kunder.

Prosjektet om bygging av datasentere i Kvandal, vil være et 50/50 samarbeidsprosjekt mellom Aker og Nscale. Det vil utvikles gjennom et heleid datterselskap, som skal opprettes gjennom sammenslåingen av Aker Horizons og Aker MergerCo.