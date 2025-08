F-35-fly styrtet i USA

Hendelsen skjedde onsdag i nærheten av Naval Air Station Lemoore i delstaten California. Piloten skjøt seg ut og ble ikke skadet, ifølge en uttalelse fra den amerikanske marinen.

Årsaken til styrten skal etterforskes. Prisen for et F-35-fly er om lag 100 millioner dollar, tilsvarende 1 milliard kroner.

I januar styrtet et F-35-fly under et treningsoppdrag i Alaska. Heller ikke den gang ble piloten skadet.

Norge har kjøpt 52 F-35-fly av den amerikanske produsenten Lockheed Martin, og de siste flyene ankom Norge i april i år.