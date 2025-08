Kjører fra tollsmellen

Ferrari økte både omsetningen og inntjeningen i andre kvartal, etter sterk etterspørsel etter sportsbilene SF90 XX og 12Cilindri – samt skreddersydde superbiler. Dette bidro til å dempe effekten av økte tollkostnader, melder Bloomberg.

Omsetningen steg med 4 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, til 1,79 milliarder euro – som tilsvarer drøyt 21 milliarder kroner. Driftsresultatet endte på 709 millioner euro, etter en økning på 6 prosent.

– Det første semesteret av 2025 minnet oss nok en gang om viktigheten av smidighet og fleksibilitet i styret av selskapet vårt. Dagens sterke resultater gjenspeiler vår forpliktelse til å gjennomføre strategien vår med disiplin og fokus, sier adm. direktør Benedetto Vigna i Ferrari.

Få avbestillinger

Selskapet opplyser at det nå føler seg tryggere på sine estimater for året, etter at en ny handelsavtale mellom USA og EU førte til lavere tollsatser.

Ferrari har dermed i stor grad unngått samme skjebne som Porsche, som tidligere denne uken kuttet sine forventninger som følge av konsekvensene av president Donald Trumps handelskrig. Ifølge Ferrari er ordreboken fortsatt solid og kanselleringene få, noe som understreker selskapets evne til å prise produktene høyere enn konkurrentene, skriver Bloomberg.

Den nye avtalen mellom USA og EU innebærer at tollsatsen på biler importert fra EU reduseres til 15 prosent – ned fra 27,5 prosent, men fortsatt klart høyere enn nivået på 2,5 prosent før innføringen av Trumps toll.

Made in Italy

Alle Ferraris biler produseres i Italia, noe som betyr at selskapet ikke kan kompensere for økte kostnader ved å flytte produksjonen til USA – selskapets største marked, som står for omtrent en fjerdedel av leveransene.

Det innebærer at superbilprodusenten må overføre de økte kostnadene til kundene i USA uten å svekke interessen eller den opptil to år lange ventelisten. I mars varslet Ferrari at enkelte modeller vil få prisøkninger på opptil 10 prosent i det amerikanske markedet.

Samtidig meldte Lamborghini – Ferraris Audi-eide konkurrent – om rekordhøye leveranser i første halvår. Etterspørselen etter ladbare hybridmodeller løftet salget, selv om resultatet falt med 6 prosent i perioden.