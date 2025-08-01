Ny ølkonge i Norge

Etter at Hansa ble solgt til Danmark, har Aass fra Drammen vært det største norskeide bryggeriet. I fjor mistet de tronen. 

1. aug.
SKIFTE I TOPPEN: Tittelen som Norges største norskeide bryggeri ble overtatt i fjor. Collage: Finansavisen
Oskar Bondkall
Jakob Fougner Myrbakk
