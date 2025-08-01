Rec Silicon-bud godkjennes

Hanwha-eide Anchor la tidligere frem et frivillig bud på samtlige utestående aksjer i Rec Silicon. Styret i Rec var først i tvil, men konkluderte med at det ikke fantes alternativer etter at Hanwha ikke ville gi ytterligere lån til Rec.

På fredag melder Rec Silicon at Finanstilsynet på torsdag godkjente tilbudsdokumentet for tilbudet om å kjøpe hele selskapet.

Tilbudet er på 2,20 kroner per aksje, og akseptperioden går fra 1. til 29. august.