Kongsberg tildelt milliardkontrakt av den amerikanske marinen

Det amerikanske marinekorpset (The United States Marine Corps) har tildelt Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG) en kontrakt for fullskala produksjon av ubemannede 30 mm tårn til programmet Amphibious Combat Vehicle 30mm (ACV-30), med en verdi på opptil 330 millioner dollar, ifølge en børsmelding tirsdag.

– KONGSBERG er stolt av samarbeidet med det amerikanske marinekorpset og våre bidrag til økt kapasitet og operativ effekt, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace.

– ACV-30 leverer ytelse som overgår sammenlignbare systemer, og markedsutsiktene for våre tårn er positive – både i USA og internasjonalt, fortsetter Lie.

Kontrakten inkluderer også opsjoner for tilleggssystemer. Første leveranser forventes i nær fremtid, ifølge meldingen.

