Envipco dropper finansieringen i USA

Envipco Holding, som har spesialisert seg på resirkuleringssystemer og teknologi for pantemaskiner, melder at det har inngått en ny avtale for arbeidskapitalfinansiering med ABN AMRO Bank.

Avtalen gir en fleksibel ramme på opptil 21 millioner euro, og selskapet vil med dette kunne støtte Envipcos globale virksomhet bedre, heter det i en børsmelding tirsdag kveld.

Som en del av denne ordningen er all eksisterende finansiering i USA blitt tilbakebetalt. Etter tilbakebetalingene har selskapets arbeidskapital økt med 10 millioner euro, heter det videre.

«Denne finansieringsavtalen er et viktig steg for Envipco i selskapets videre vekst i nye europeiske markeder med pantesystemer (DRS). Den konkurransedyktige kostnaden, de attraktive vilkårene og den revolverende strukturen, kombinert med støtte fra en bankpartner som anerkjenner vårt vekstpotensial, er sentrale egenskaper ved denne avtalen», skriver finansdirektør Patrick Gierman i meldingen.