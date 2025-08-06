Aker Biomarine: Drøfter fremtiden med de ansatte i Ski

Aker BioMarine igangsatte en prosess for å selge proteinvirksomheten AKBM Understory i Ski høsten 2024. Innføringen av det nye tollregimet førte imidlertid til betydelig usikkerhet, og prosessen ble forsinket.

Ambisjonen er fortsatt å selge proteinvirksomheten, men det forventes at prosessen vil ta lengre tid og kreve større fleksibilitet i transaksjonsstrukturen, opplyste Aker BioMarine i halvårsrapporten 11. juli.

Stor nedskriving

Proteinvirksomheten er blitt klassifisert som holdt for salg i selskapets regnskaper, og ble skrevet ned med 15 millioner dollar, fra 28 millioner til 13 millioner dollar i første halvår. Nedskrivingen bidro også til at resultat etter skatt i Aker BioMarine i første halvår endte på minus 17,6 millioner dollar, tilsvarende 180 millioner kroner.

På spørsmål om virksomheten i Ski nå skal legges ned, skriver informasjonsdirektør i Aker BioMarine, Marte Dalsegg, i en epost til Finansavisen:

«Aker BioMarine gjennomførte i 2024 en strategisk vurdering av pilotanlegget i Ski, der vi besluttet å legge denne delen av virksomheten ut for salg. Dette ble varslet til markedet i oktober. Vi har siden arbeidet aktivt med å selge anlegget og prosessene, men salgsprosessen tar tid i dagens marked.

Som følge av dette vil vi skalere ned aktivitetene for å redusere kostnader, for å sikre fortsatt drift. Dette innebærer dessverre at flere stillinger blir berørt. Vi vil beholde et kjerneteam som skal fortsette arbeidet med å vurdere videre muligheter, og vi har fortsatt tro på at anlegget kan finne en solid, langsiktig eier som kan videreføre driften».

Gjennomfører drøftelsessamtaler

- Hvor mange medarbeidere er det og hvor mange vil det være i den nå nedskalerte versjonen?

«Det er totalt 18 årsverk tilknyttet Understory. Vi kommer nå til å gjennomføre drøftelsessamtaler med ansatte tilknyttet anlegget, og endelig utfall vil komme etter at dette er gjennomført», skriver hun.

– AKBM Understory har vært holdt for salg siden 30. september 2024. I halvårsrapporten anses det som svært sannsynlig at salgene vil gjennomføres innen 12 måneder. Er det snakk om 12 måneder fra 30. juni 2025 eller fra 30. september 2024?



«Når det gjelder salgsprosessen, forholder vi oss til det som allerede er kommunisert til markedet, og har ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunktet», skriver Dalsegg.

Fokuserer

Dalsegg legger til at Aker BioMarine nå fokuserer på kjernevirksomheten, Human Health Ingredients.

«Der ser vi sterke resultater og store muligheter fremover. For å kunne realisere dette potensialet må vi fokusere ressursene våre der vi kan skape størst verdi for selskapet over tid.»

Human Health Ingredients utgjorde litt over halvparten av inntektene i Aker BioMarine i første halvår og bidro med driftsinntekter på 55,3 millioner dollar, opp 15 prosent fra samme periode i 2024. Justert EBITDA var på 25,7 millioner dollar, opp fra 19,4 millioner dollar i første halvår 2024.

Aksjen stiger 0,7 prosent til 76,40 kroner på Oslo Børs onsdag. Det verdsetter selskapet til 6,7 milliarder kroner. Så langt i 2025 er aksjen opp 14 prosent. Det siste året er aksjen ned 17 prosent.