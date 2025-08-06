Spillersalg hjalp farmasigigant

Farmasiselskapet Bayer har ikke for vane å inkludere inntektene fra driften av fotballklubben Bayer Leverkusen når kvartalstallene rapporteres. Inntektene fra fotballvirksomheten pleier rett og slett være for små til å gi noe utslag på kvartalstallene. Men, etter årets andre kvartal måtte Bayer gjøre unntak.
Bayer har utfordringer med sin tradisjonelle virksomhet, hvor inntektene falt fra 11,1 milliarder euro i andre kvartal i fjor, til 10,7 milliarder i årets andre kvartal. På bunnlinjen forverret resultatet seg fra minus 34 millioner i fjor til minus 199 millioner i år.
I første kvartal var bunnlinjen på 1,3 milliarder, og Bayer hadde et overskudd på 1,1 milliarder i årets første halvår.
Blant de svake tallene var det likevel en post som pekte seg ut: EBITDA før engangseffekter.
På linje med fjoråret hadde Bayer EBITDA før engangseffekter på 2,1 milliarder euro. Engangseffektene som løftet resultatet for Bayer i år var imidlertid langt større i år, sammenlignet med fjoråret. I år ble posten korrigert for engangseffekter på 1,8 milliarder, mot en justering på kun 444 millioner euro i fjor.
«EBITDA før engangseffekter økte mot den forrige perioden i stor grad takket være høyere inntekter fra spillersalg fra Bayer Leverkusen», skriver Bayer i kvartalsrapporten. Bayer eier 100 prosent av aksjene i fotballklubben.
Etter tallene ble lagt frem på onsdag falt Bayer-aksjen over 6 prosent på børsen i Frankfurt.
Bayer
|(Mill. euro)
|2. kv./25
|2. kv./24
|Driftsinntekter
|10.739
|11.144
|EBITDA før engangseffekter
|2.105
|2.111
|EBITDA
|285
|1.667
|Resultat etter skatt
|−199
|−34
Må sammenligne
Bayers finansdirektør, Wolfgang Nickl, sa i et pressemøte at overganger i den størrelsesordenen krever nøyere bokføring.
«Når vi har denne typen overganger må vi sammenligne den bokførte verdien med den faktiske prisen vi får, og det kan føre til ekstraordinære resultater på flere spillere», sa Nickl ifølge Bloomberg.
Han bemerket at det ikke bare var inntektene fra salget av Florian Wirtz som bidro i regnskapet. I sommer kjøpte også Liverpool Jeremie Frimpong for 35 millioner euro. Til sammen dro salgene av de to inn 168 millioner euro, tilsvarende 2 milliarder kroner.
Det er første gang at Bayers inntekter har fått medvind fra inntekter fra spillersalg siden 2020, da Chelsea kjøpte nåværende Arsenal-spiller Kai Havertz for 80 millioner euro.
Tøffe tider for eieren
I løpet av fotballsesongen i Tyskland som strakk seg fra 2023 til 2024 tapte ikke Bayer Leverkusen en eneste kamp, og vant ligaen foran giganten Bayern München. Florian Wirtz ble kåret til årets spiller i ligaen. Det står i kontrast til Bayers resultater, som i årets andre kvartal viste til sterk etterspørsel for sine nye kreft- og nyremedisiner, men lavt salg av ugressmiddelet Roundup.
Ifølge Bloomberg har Bayer store utfordringer i alle av sine tre bedriftsdefinisjoner. Farmasiavdelingen står overfor tap av patente på to av sine mest populære medisiner, og planteavdelingen står midt i søksmål i USA. I tillegg avtar veksten i forbrukerhelsevirksomheten, som er ventet å rammes ytterligere av Donald Trumps tollsatser.
Av de 10,7 milliardene Bayer hadde i salgsinntekter i andre kvartal var USA regionen som ga høyest inntekter, med 4,1 milliarder euro fra salg i USA.