Spillersalg hjalp farmasigigant

Farmasiselskapet Bayer har ikke for vane å inkludere inntektene fra driften av fotballklubben Bayer Leverkusen når kvartalstallene rapporteres. Inntektene fra fotballvirksomheten pleier rett og slett være for små til å gi noe utslag på kvartalstallene. Men, etter årets andre kvartal måtte Bayer gjøre unntak.

Bayer har utfordringer med sin tradisjonelle virksomhet, hvor inntektene falt fra 11,1 milliarder euro i andre kvartal i fjor, til 10,7 milliarder i årets andre kvartal. På bunnlinjen forverret resultatet seg fra minus 34 millioner i fjor til minus 199 millioner i år.

I første kvartal var bunnlinjen på 1,3 milliarder, og Bayer hadde et overskudd på 1,1 milliarder i årets første halvår.

Blant de svake tallene var det likevel en post som pekte seg ut: EBITDA før engangseffekter.

På linje med fjoråret hadde Bayer EBITDA før engangseffekter på 2,1 milliarder euro. Engangseffektene som løftet resultatet for Bayer i år var imidlertid langt større i år, sammenlignet med fjoråret. I år ble posten korrigert for engangseffekter på 1,8 milliarder, mot en justering på kun 444 millioner euro i fjor.

«EBITDA før engangseffekter økte mot den forrige perioden i stor grad takket være høyere inntekter fra spillersalg fra Bayer Leverkusen», skriver Bayer i kvartalsrapporten. Bayer eier 100 prosent av aksjene i fotballklubben.