Tyske Rheinmetall, som produserer blant annet våpensystemer og ammunisjon, er torsdag morgen ute med sin andrekvartalsrapport.

Målt mot selskapets egen konsensus var tallene dårligere enn ventet.

Driftsinntektene beløp seg til 2.430 millioner euro, mot ventet 2.532 millioner. Ved samme tid i fjor viste topplinjen 2.234 millioner.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 236 millioner, mot ventet 252,4 millioner. Det var én million høyere enn i fjor. EBIT-marginen oppgis til 9,7 prosent, ned fra 10,5 prosent.

Resultatet etter skatt endte på 159 millioner euro, opp fra 79 millioner.

Kort tid etter børsåpning i Frankfurt handles aksjen ned 4–5 prosent.

RHEINMETALL (Mill. EUR) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 2.430 2.234 Driftsresultat 236 235 Resultat før skatt 220 207 Resultat etter skatt 159 79

Ordrereserven var på 63,2 milliarder euro, et kraftig byks fra 29,2 milliarder i fjor. Det tilsvarer 747,1 milliarder kroner ved dagens eurokurs.

Guidingen for 2025 gjentas, med inntektsvekst på 25–30 prosent, og en driftsmargin på 15,5 prosent.

– Rheinmetall er på god vei til å bli en global forsvarsgigant. Vi er nå også en seriøs samarbeidspartner for amerikanske selskaper. Ordrebøkene våre er fulle og vil fortsette å vokse i tiden fremover, kommenterer konsernsjef Armin Papperger.

– Vi bygger nye fabrikker, utvider eksisterende anlegg og har også omstilt produksjonsfasiliteter fra sivil til militær produksjon. Snart åpner vi Europas største ammunisjonsfabrikk i Niedersachsen, fortsetter Papperger.