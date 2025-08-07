Romfartsselskapet Firefly Aerospace meldte sent onsdag at det solgte 19,3 millioner aksjer til en pris på 45 dollar per aksje, noe som ga en brutto kapitalinnhenting på 868,3 millioner dollar. Dette tyder påen voksende investorinteresse, skriver Marketwatch.

Aksjen er ventet å få en god mottakelse på Wall Street når den begynner å handles på Nasdaq torsdag under tickeren «FLY».

Tredje romrelaterte børsnoteringen

Selskapet hevet tidligere denne uken prisintervallet fra 35–39 dollar til 41–43 dollar per aksje. Likevel ble etterspørselen så sterk at prisen endte enda høyere. I tillegg økte antall aksjer i emisjonen med over 3,5 millioner – fra forventede 16,2 millioner til 19,3 millioner aksjer.

Med totalt 140,55 millioner aksjer utestående verdsettes selskapet nå til 6,32 milliarder dollar.

Etter flere år med stillstand i romfartssektoren er Fireflys børsnotering den tredje romrelaterte børsnoteringen så langt i 2025, etter at Karman Holdings gikk på børs i februar og Voyager Technologies fulgte etter i juni, skriver Marketwatch.

Siden noteringen har Karman-aksjen steget 61,7 prosent, mens Voyager-aksjen har falt 37,3 prosent. Ved børsslutt onsdag hadde Karman en markedsverdi på 6,43 milliarder dollar, mens Voyager hadde en verdi på 2,09 milliarder.

Milliardkontrakter

Firefly Aerospace fikk bred oppmerksomhet tidligere i år da deres månelander Blue Ghost gjennomførte en vellykket landing på månen. Den første Blue Ghost-ferden, Mission 1, fraktet 10 NASA-payloads med en total kontraktsverdi på 102,1 millioner dollar.

Romutforskning har igjen fått høy prioritet i USA, særlig gjennom NASAs Artemis-program, som har mål om å sende amerikanske astronauter tilbake til månen. NASA har også planer om å etablere en kjernefysisk reaktor på månens overflate, skriver Marketwatch.

Forrige uke ble Firefly tildelt en ny CLPS-kontrakt (Commercial Lunar Payload Services) verdt 176,7 millioner dollar. Oppdraget skal levere fem NASA-sponsede instrumenter til månens sydpol i 2029.