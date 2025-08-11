Novo-kollaps: Gir milliardtap for danske pensjonsselskaper

Fram til starten på august har kursnedgangen i farmasigiganten kostet Vellivs kunder 1,1 milliarder danske kroner, skriver Berlingske. Det tilsvarer mer enn 1,75 milliarder norske kroner. For PensionDanmark er tapet på 1,78 milliarder danske kroner.

Industriens Pension opplyser at deres Novo-portefølje er blitt 530 millioner mindre verdt. Aksjesjef Morten Rask Nymark i Industriens Pension sier imidlertid til Berlingske at aksjen fortsatt er en god investering. Selv etter sommerens kraftig nedtur har Novo Nordisk gitt dem en avkastning på en halv milliard de siste fem årene.

Etter at Novos nedjusterte prognoser sendte aksjekursen bratt utfor, hentet den seg noe inn da selskapets nærmeste konkurrent, Eli Lilly, leverte skuffende resultater.

En studie av konkurrentens slankepille viste at den ikke kunne måle seg med Novos Wegovy, skrev MarketWire.