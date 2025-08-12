SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Kongsberg Automotive hadde en omsetning på 192,4 millioner euro i andre kvartal, tilsvarende en nedgang på 8,1 prosent på årsbasis, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Ebitda ble 4,7 millioner euro i kvartalet, ned fra 13,5 millioner euro i fjor, mens nettoresultatet ble minus 2,0 millioner euro, mot positive 3,7 millioner euro i samme periode i fjor.

Kongsberg Automotive (Mill. euro) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 192,4 209,3 EBITDA 4,7 13,5 Nettoresultat −2,0 3,7



Venter videre fall i omsetning

Kongsberg Automotive venter at driftsmarginen i andre halvår vil overstige både første halvår 2025 og andre halvår 2024. Omsetningen forventes imidlertid å falle sammenlignet med første halvår 2025 og andre halvår 2024, som følge av fortsatt svak markedsetterspørsel, spesielt i Nord-Amerika. Markedsutsiktene for 2026 omtales som positive.

– Selv om markedsforholdene fortsatt er utfordrende på kort sikt, og de økonomiske resultatene hittil i år har vært under forventningene, har vi sterk tillit til Kongsberg Automotives langsiktige potensial. I andre kvartal startet vi en omfattende snuoperasjon av selskapet, kommenterer konsernsjef Trond Fiskum.

Tariffer og den rådende usikkerheten i markedet fortsetter å medføre usikkerhet og utfordringer.

– De direkte kostnadseffektene av tariffer blir aktivt redusert ved å overføre kostnadene til kundene våre og konsekvensene forventes å være minimale for Kongsberg Automotive. Vi rapporterer en negativ nettoeffekt av tariffkostnader i andre kvartal. Dette skyldes en forsinkelse mellom når kostnadene oppstår og når Kongsberg Automotive blir refundert av kunden, og dette forventes å bli innhentet i de neste kvartalene, fortsetter Fiskum.

– Som rapportert i mai, er den primære bekymringen fortsatt den negative effekten på markedsetterspørselen, hovedsakelig i USA. Siden mai har denne effekten materialisert seg med redusert etterspørsel i andre halvdel av 2025 fra flere nøkkelkunder, kommenterer konsernsjefen.

I juli annonserte Kongsberg Automotive et nytt kostnadskuttprogram som ventes å gi årlige besparelser på 15 millioner euro. Omtrent 150 stillinger vil bli berørt av den pågående planen.

– Vi har startet en omfattende snuoperasjon i Kongsberg Automotive i andre kvartal. Vi har tatt avgjørende grep for å gjenopprette langsiktig verdiskaping for våre aksjonærer.

I en separat melding tirsdag melder Kongsberg Automotive at de har besluttet å utøve sin kjøpsopsjon på de resterende 75 prosent av aksjene i svenske Chassis Autonomy. Kongsberg Automotive vil dermed eie alle aksjer i selskapet.

– Dette oppkjøpet stemmer godt overens med våre strategiske ambisjoner og kapasiteter, og vil forbedre vårt tilbud i markedet for elektriske og autonome kjøretøy. Vi posisjonerer KA for langsiktig vekst innen raskt voksende produkt- og markedssegmenter og forsterker vår forpliktelse til innovasjon, bærekraftig mobilitet og å skape verdi for våre aksjonærer, sier Fiskum.