– I vår bransje er det vanlig med garantiforpliktelser overfor kundene. Når vi leverer produkter som ikke møter spesifikasjonene, blir det en garantisak. Utfallet her kan bli at vi må kompensere kunden. Det er normalt, men vi har sett at det nå ligger på et ganske høyt nivå, sier konsernsjef Trond Fiskum i Kongsberg Automotive (KOA).
Kongsberg Automotive
|(Mill. EUR)
|2. kv./25
|2. kv./24
|Driftsinntekter
|192,4
|209,3
|Driftsresultat
|−2,9
|6,4
|Resultat før skatt
|−6,4
|5,5
|Resultat etter skatt
|−2,0
|3,7
Bildelprodusenten opplevde at omsetningen falt med 8,1 prosent til 192,4 millioner euro i andre kvartal. Driftsresultatet svekket seg samtidig fra 6,4 millioner euro i andre kvartal 2024 til minus 2,9 millioner euro denne gangen.
Samtidig foretok KOA en garantiavsetning på 8,2 millioner euro, eller nesten 100 millioner kroner, for å dekke fremtidige garantikrav. Uten denne avsetningen ville KOAs driftsresultat vært solid i pluss.
KOA-aksjen var rett ned etter at Oslo Børs åpnet tirsdag. Etter to timers handel var aksjen opp 2,9 prosent til 1,57 kroner. Det begrenser årets kursfall til 18,7 prosent.
Størrelsen er problemet
– Har KOA flere slike garantisaker enn andre aktører i bransjen?
– Det er vanskelig å svare på, men jeg vet jo at også våre konkurrenter har utfordringer.
Han hevder dette er et sammensatt problem som blant annet avhenger av mange forskjellige forpliktelser begge parter blir enige om ved en kontraktsinngåelse, og garantiperioden som kan vare fra ett til opptil fem år.
– Vi har et forbedringspotensial på alle områder. Derfor har vi nå fått inn en garantiekspert som skal følge opp dette. Vedkommende er veldig dyktig, startet hos oss i mai og har også tidligere jobbet i KOA.
– Vi har satt i gang forbedringstiltak for å unngå denne type situasjoner i fremtiden.
– Er dette et problem på noen få fabrikker, eller er det spredt jevnt utover?
– Jeg har ikke lyst til å kommentere på dette utover å si at dette ikke er et uvanlig problem. Det er størrelsen som er problemet nå, sier Fiskum.
Stor usikkerhet
Markedet for bildeler, og ikke minst lastebildeler, som er KOAs største marked, har fått en solid knekk etter at USAs president, Donald Trump, satte gang sin tollkrig. Dette har ført til et bratt fall i etterspørselen.
– Usikkerhet er noe ingen liker når det skal investeres, og det å kjøpe spesielt en lastebil er en investering. De nye tollsatsene har økt usikkerheten for kommende fraktvolum og hele økonomien generelt. Det har hatt ganske stor effekt på det nordamerikanske markedet, og litt mindre på det europeiske. Men dette er samtidig våre to hovedmarkeder, sier Fiskum.
Det gjør at KOA-ledelsen forventer lavere inntekter i andre halvår 2025 sammenlignet både med årets seks første måneder og andre halvår i 2024. Til tross for denne volumnedgangen, ventes driftsmarginen i andre halvår å bli høyere enn de to foregående halvårene.
Veldig optimistisk
– Vi lanserte i sommer et kostnadsreduksjonsprogram på 15 millioner euro. Vi vil se effekter fra dette programmet allerede i år, og full effekt fra tredje kvartal neste år, sier Fiskum, og legger til:
– Vi har de seneste åtte månedene opplevd en ekstraordinær situasjon. De fleste analyser tyder imidlertid på at markedet vil ta seg opp igjen i 2026. Dette kombinert med vårt forbedringspotensial og kostnadsreduksjoner gjør oss veldig optimistiske.
Kort tid etter at konsernsjefen hadde presentert tallene for andre kvartal, kjøpte han KOA-aksjer for 628.000 kroner.