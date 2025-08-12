– I vår bransje er det vanlig med garantiforpliktelser overfor kundene. Når vi leverer produkter som ikke møter spesifikasjonene, blir det en garantisak. Utfallet her kan bli at vi må kompensere kunden. Det er normalt, men vi har sett at det nå ligger på et ganske høyt nivå, sier konsernsjef Trond Fiskum i Kongsberg Automotive (KOA).

Kongsberg Automotive (Mill. EUR) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 192,4 209,3 Driftsresultat −2,9 6,4 Resultat før skatt −6,4 5,5 Resultat etter skatt −2,0 3,7

Bildelprodusenten opplevde at omsetningen falt med 8,1 prosent til 192,4 millioner euro i andre kvartal. Driftsresultatet svekket seg samtidig fra 6,4 millioner euro i andre kvartal 2024 til minus 2,9 millioner euro denne gangen.

Samtidig foretok KOA en garantiavsetning på 8,2 millioner euro, eller nesten 100 millioner kroner, for å dekke fremtidige garantikrav. Uten denne avsetningen ville KOAs driftsresultat vært solid i pluss.

KOA-aksjen var rett ned etter at Oslo Børs åpnet tirsdag. Etter to timers handel var aksjen opp 2,9 prosent til 1,57 kroner. Det begrenser årets kursfall til 18,7 prosent.

Størrelsen er problemet

– Har KOA flere slike garantisaker enn andre aktører i bransjen?

– Det er vanskelig å svare på, men jeg vet jo at også våre konkurrenter har utfordringer.

Han hevder dette er et sammensatt problem som blant annet avhenger av mange forskjellige forpliktelser begge parter blir enige om ved en kontraktsinngåelse, og garantiperioden som kan vare fra ett til opptil fem år.

– Vi har et forbedringspotensial på alle områder. Derfor har vi nå fått inn en garantiekspert som skal følge opp dette. Vedkommende er veldig dyktig, startet hos oss i mai og har også tidligere jobbet i KOA.