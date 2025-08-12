Forsvarstopp: Prisene skal ned

Armin Papperger, toppsjef i det tyske forsvarskonsernet Rheinmetall, varsler at prisene på stridsvogner, panserkjøretøy og artilleri kommer til å synke de kommende årene, melder Financial Times.

Mens det er en uro for at økende europeiske forsvarsbudsjetter vil lede til prisvekst, sier Papperger til avisen at prisene imidlertid heller vil gå ned.

Han mener stordriftsfordeler og økt bruk av automatisering ikke bare vil være bra for Rheinmetall, men også bra for kundene deres.

Han peker på at prisene på ammunisjon allerede var på vei ned da den tyske forsvarsgiganten utvidet produksjonskapasiteten kraftig de seneste årene. Lignende stordriftsfordeler har vært vanskeligere å oppnå med stridsvogner og pansrede kjøretøy, men Papperger opplyser at Rheinmetall venter «tusenvis på tusenvis» med ordrer for kjøretøy som Boxer og Puma og Leopard 2-stridsvognen det neste året.

ORDRERUSH: Det venter Rheinmetall-sjefen for blant annet panserkjøretøyet Boxer, her utstilt på en forsvars- og sikkerhetsmesse i Tsjekkia i mai. Foto: Milan Jaros/Bloomberg

– Enorme tall

Totalt venter Rheinmetall nye ordrer for rundt 80 milliarder euro frem mot juni neste år.

Ordrereserven pr. juni i år var på 55 milliarder euro.

– Det er enorme tall, sier Papperger til Financial Times.

Rheinmetall er blant selskapene som har tjent mest på økningen i europeiske forsvarsbudsjetter i kjølvannet av Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022. Aksjekursen har gått til himmels, og Rheinmetalls markedsverdi ligger nå på 72 milliarder euro, skriver FT.

– ENORME TALL: Armin Papperger, konsernsjef i tyske Rheinmetall. Foto: Ben Kilb/Bloomberg

Sterk salgsvekst

Torsdag i forrige uke presenterte Rheinmetall tall som viste en omsetningsvekst på 24 prosent til 4,7 milliarder euro i første halvår, løftet av en salgsvekst på 36 prosent i forsvarsvirksomheten.

Konsernets driftsoverskudd økte med 18 prosent til 475 millioner euro. I forsvarsvirksomheten økte driftsresultatet med 20 prosent til 464 millioner euro.

Basert på forventet utvikling resten av året venter Rheinmetall at helårsomsetningen økes med 25 til 30 prosent fra fjorårets 9,75 milliarder euro.