Salget stupte – analytiker roper kjøp

Etter at det nederlandske panteselskapet Envipco ble notert på Oslo Børs for over fire år siden, har analytikerne strødd rundt seg med kjøpsanbefalinger. Det har også vist seg å være riktig. Aksjen har i løpet av disse årene steget fra 17 kroner til over 90 kroner tidligere i sommer.

Men onsdag morgen satte vekstselskapet en støkk i både analytikere og investorer med å presentere en rapport der overskriften var at veksten i andre kvartal var svakere enn ventet. Dermed endte inntektene i tremånedersperioden på bare på 23,1 millioner euro, ned 13 prosent fra samme kvartal i fjor.

Envipco (Mill. EUR) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 23,1 26,6 Driftsresultat −1,9 0,6 Resultat før skatt −2,3 −0,2 Resultat etter skatt −2,5 −0,5

Inntektene var også mer enn 3 millioner euro lavere enn analytikerne hadde ventet, ifølge Bloomberg.

– Inntektsfallet i kvartalet er primært drevet av timingen på salget i Hellas. Det er ingen fundamentale forhold som har endret seg, sier Pareto-analytiker Fabian Jørgensen.

Han er én av syv analytikere som følger selskapet. Alle disse har en kjøpsanbefaling på aksjen med et gjennomsnittlig kursmål på 102 kroner. Rett etter at Oslo Børs åpnet var Envipco-aksjen ned 7,5 prosent til 80 kroner, før den hentet seg inn igjen utover dagen.

Salget sklir ut

– Selskapet kom også med noen litt svake kommentarer angående 2025, fordi butikkjedene i Polen og Portugal har sittet litt lenger på gjerdet enn forutsatt. Det er derfor mulig at deler av salget i disse landene sklir ut i 2026. Dette er også timingeffekter, sier Jørgensen.

Etter den litt skuffende utviklingen i andre kvartal, opplyser Envico i rapporten at fjerde kvartal vil bli årets sterkeste.

– At noe salg sklir over fra ett år til et annet, er litt name of the game når du investerer i panteaksjer. Det vil alltid være risiko for forskyvninger tilknyttet politiske prosesser.

– Det et likevel ingenting fra kvartalspresentasjonen som endrer de langsiktige utsiktene eller verdien på aksjen i vesentlig grad, hevder Jørgensen.

Største utfordrer

Envipco konkurrer med Tomra, som er verdens klart største leverandør av pantemaskiner. Mens Tomra har en global markedsandel på rundt 70 prosent, er Envipcos andel på bare 10 prosent. Det gjør likevel det nederlandske selskapet til Tomras største utfordrer.

Envipco har imidlertid ambisjoner om å ta 30 prosent av det europeiske markedet, som ventes å bli på flere milliarder kroner etter hvert som de store landene innfører pant.

– Det er mulig at konsensusestimatene for salget i 2025 skal ned mellom 5 og 10 prosent, men da vil estimatene for 2026 revideres opp tilsvarende. Trolig er det rundt 7 til 10 millioner euro i omsetning som vil bli flyttet fra det ene året til det andre, sier Jørgensen.

Envipco-aksjen var før kvartalsrapporten ble sluppet opp 34 prosent hittil i år.