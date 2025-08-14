Hexagon Composites melder om inntekter på 674 millioner kroner i andre kvartal 2025, ned fra 1.150 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 12 millioner, mot 137 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2024. EBITDA-marginen falt dermed fra 12 til 2 prosent.

Langt under konsensus

Konsensus pekte ifølge Bloomberg mot en EBITDA på 58 millioner av inntekter på 909 millioner kroner.

I første kvartal leverte Hexagon EBITDA på 44 millioner av inntekter på 912 millioner kroner.

– Etter flere år på rad med rekordresultater har vårt Mobile Pipeline-segment blitt betydelig påvirket av økt usikkerhet i markedet og forsinkede investeringer, noe som har gått hardt utover inntekter og EBITDA, sier konsernsjef Philipp Schramm i en kommentar.

– På den positive siden, og til tross for at den negative trenden fortsetter innen lastebiler og godstransport, leverte vårt Fuel Systems-segment solide resultater i første halvår, legger han til.

Forlenger samarbeid

Samtidig med kvartalsrapporten, og i en separat børsmelding, opplyser Hexagon Composites om at selskapet forlenger det strategiske samarbeidet med Mitsui til det som skjer tidligst av 20. mars 2030 og at japanernes eierandel i selskapet faller under et «visst» nivå.

Samarbeidet mellom partene startet i 2016, og Mitsui har siden da vært storaksjonær i Hexagon. Eierandelen er i dag på 15,8 prosent.

Vil fortsatt ikke guide

Ved fremleggelsen av førstekvartalsrapporten i mai droppet Hexagon Composites guidingen, med henvisning til «makroøkonomisk usikkerhet.» I dagens rapport heter det at guidingen gjenopptas «når forholdene tillater det.»

Markedet reagerte den gangen med å sende aksjen ned over 8 prosent til 18 kroner, men har steget forbi dette nivået etter oppgang fem dager på rad i forkant av andrekvartalsrapporten – senest i går med over 6 prosent.

Så langt i år snakker vi likevel om et kursfall på nesten 60 prosent.

Ser noen lyspunkter

Hexagon beskriver stadig visibiliteten som begrenset, men «begynner å se positivt kommersielt momentum» og viser til at kongressens vedtak av president Donald Trumps «big beautiful bill» i juli sikrer finansiering av fornybar naturgass til minst 2029.

Selskapet viser også til nye 15-litersmotoren fra Cummins som gjør at tunge kjøretøy på naturgass kan kjøre like langt – og billig – som dagens dieselmotorer.

På presentasjonen av tallene for første kvartal uttalte Hexagons finansdirektør David Bandele at deres kunder utsetter kjøp av produkter grunnet de usikre tidene, og ut fra dagens andrekvartalsrapport ser det altså ut til å gjelde fortsatt.