Elopak: Markant vekst i USA

Kartongemballasje­selskapet Elopak hadde driftsinntekter på 289,62 millioner euro i andre kvartal. Justert for valuta tilsvarer det en organisk vekst på 2,4 prosent fra samme periode i fjor.

Ifølge selskapets egen konsensus var det ventet 305 millioner euro.

Driftsresultatet endte på 27,74 millioner euro, opp fra 25,82 millioner i fjor. Justert ebitda endte på 45 millioner, akkurat som ventet.

Resultat før skatt beløp seg til 12,49 millioner euro – kraftig ned fra 25,20 millioner i samme periode i fjor.

EBITDA-marginen var 15,4 prosent. Justert for oppstartskostnader knyttet til den nye fabrikken i USA, var marginen 15,8 prosent.

Elopak forventer at helårsresultatet for 2025 vil være i tråd med selskapets mellomlangsiktige mål.

Svakere enn ventet i America

«Totalt sett var andrekvartalsrapporten på linje med forventningene, med EBITDA støttet av forbedrede marginer drevet av vekst innen produkter og segmenter med høyere marginer,» skriver Arctic Securities.

«Alt i alt et svakt kvartal for Elopak, og vi venter å nedjustere estimert EBITDA for 2025 med om lag 4 prosent, grunnet lavere volumanntak i begge segmenter,» noterer Pareto Securities.

Begge meglerhusene påpeker at America-satsing leverte svakere enn ventet. Her var salgsveksten opp 14 prosent fra i fjor, justert for valuta.

ELOPAK (Mill. euro) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 289,7 288,4 Driftsresultat 26,7 25,8 Resultat før skatt 12,5 25,2 Resultat etter skatt 9,4 16,6

USA er hovedprioriteten

– Etter hvert som vi navigerer gjennom et mer usikkert og konkurransepreget markedsmiljø, fokuserer vi fortsatt på å gjennomføre strategien vår, styrke markedsposisjonen og investere i langsiktig vekst, hvor opptrapping i USA er hovedprioriteten for andre halvdel av 2025, skriver selskapet, gjengitt av TDN Direkt.

– Vi er fornøyde med resultatene og fremgangen i andre kvartal, til tross for et mer usikkert og krevende marked, sier konsernsjef Thomas Körmendi.